“Para mí que estoy empezando, el primer servicio te marca. Estaba con muchos nervios para no equivocarme, pero hay muy buenos músicos en la banda y eso ayuda mucho”, añadió.

Acuña es oriunda de Apóstoles, Misiones, e integró las filas del Ejército durante diez años. Antes de arribar a la capital rionegrina pasó por Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba.

“La verdad que estoy muy feliz por la oportunidad que me dieron. Viedma es un lugar hermoso, tranquilo y antes de venir lo estuve mirando por YouTube y ya lo veía muy lindo. Cuando llegué lo pude comprobar personalmente”, contó.

Al ser consultada sobre cómo se dio la posibilidad de sumarse a la Banda de la Policía de Río Negro, comentó: “Cuando estaba viviendo en Córdoba empecé la carrera del profesorado en música, me ofrecieron ingresar en la banda de allá, pero cuando me puse a averiguar por internet encontré que buscaban mujeres en Río Negro. Mandé mi curriculum en agosto y en septiembre me llamaron, me explicaron como era todo y si estaba dispuesta a venir a Viedma”.

La flamante integrante de la banda contó también que continuará la carrera del profesorado de música en la Escuela de Arte N° 1 Alcides Biagetti, en Carmen de Patagones.

Otra mujer se integra a la Banda de Música de la Policía de Río Negro

“Estuve en cinco destinos y mi idea siempre fue irme para echar raíces. Pasé por Mar del Plata, Buenos Aires, Misiones y Córdoba, hasta que vine a Río Negro. Fue ideal poder ingresar a la banda acá, porque es provincial y voy a poder hacer mi carrera tranquila”, manifestó.

Sobre su vínculo con la música, Gisel contó que viene de una familia de músicos que la motivó a tocar el clarinete. Además se decidió a incursionar en clases de guitarra.

“En mi familia son todos músicos. Cuando ingresé al ejército directamente rendí como aspirante para entrar a la banda, por eso cuando me llamaron entré como Cabo músico y mi primer destino fue Mar del Plata. Yo toco el clarinete pequeño y siempre me dediqué a ese instrumento”, dijo.

“El recibimiento fue muy lindo y como tengo otra tonada se me acercan todos. Lo bueno es que cuando estamos realizando el ensayo es como si nos conociéramos de toda la vida”, expresó sobre su nueva experiencia.

Gisel Acuña, de 34 años, es la segunda mujer que se incorpora a la Banda. La primera fue la barilochense Milagros Mendez, a quien definió como “una excelente compañera”

“Cuando me llamaron para avisarme que había ingresado, me comuniqué con ella para que me pueda orientar y me brindó su ayuda en todo. Es una excelente persona”, sostuvo.

Por último, manifestó: “Estoy contenta y dispuesta a poder sumar y aprender de mis compañeros. La verdad que son muy buenas personas y me recibieron muy bien”.