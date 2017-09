Otra grieta en el Concejo por el refugio de mujeres

“Se pierde mucho tiempo en la redacción y discusión. Y el verdadero problema es el personalismo de los propios integrantes del Concejo”, se quejó Aninao.

El concejal expresó su disgusto por la prórroga interminable para la creación de una casa refugio destinada a las mujeres que no tienen dónde ir después de radicar la denuncia. “Todos los días escuchamos casos de violencia de género, pero en el Concejo Deliberante pierden tiempo en cuestiones de fondo, cuando tenemos una situación que merece atención urgente. Hay que darle marco legal y aplicarla de inmediato, porque estamos mandando a las víctimas a dormir a hoteles”, expresó en diálogo con LM Cipolletti.

La postura de Aninao es compartida por organizaciones intermedias que cuestionan la demora, recordando que el proyecto fue “cajoneado” con el voto doble de Marisa Lazzaretti. El oficialismo prometió una solución alternativa, pero nada se avanzó.

Aninao expresó que desde marzo que no se avanza, y que sería una fracaso terminar una gestión sin haber podido cumplir con uno de los objetivos que se planteó el propio intendente Aníbal Tortoriello al asumir. “Tenemos que aprovechar que está la intención política de crear el refugio. No podemos perder más tiempo porque hay mujeres que viven con policías en sus puertas por miedo a sus ex parejas. No podemos discutir el color de la pintura del refugio, es una demanda urgente”, comentó.

Consultado sobre los motivos reales de la demora, el concejal expresó que existen peleas de ego en el Concejo. “Todos quieren que figure su nombre en la ordenanza, y lo único que hacen es retrasarla. Yo presenté el proyecto, pero si quieren poner la firma de otro, yo no tengo ningún problema”, aseguró.

Radiografía de una situación crítica

Cipolletti está al tope de las denuncias por violencia machista en la provincia. Según especialistas, la mayoría de los casos no llega a la Justicia.

Después de numerosos reclamos, desde este año la ciudad cuenta con una comisaría de Familia para asesorar a las víctimas.

La situación es dramática para 41 víctimas recurrentes, obligadas a vivir con custodia policial en su casa o con un botón antipánico para emergencias.