En el siguiente párrafo, cuenta crudamente lo que le tocó vivir durante gran parte de su infancia: "Cuando tenía 5 años fui abusada por mi tío el Mono, situación que se repitió durante varios años, hasta mis 8 años aproximadamente. En esa época vivíamos en Glew y ante la posibilidad de que una amiguita mía sufriera también acoso o abuso, le conté a mi papá el Rulo. No recuerdo qué me respondió, pero supongo que no me creyó, porque desde ese momento nunca más lo pude hablar con nadie".

El relato de Saloa saca a flote lo conocido el fin de semana pasado, cuando dos jóvenes se animaron a brindar su duro testimonio a LMN. Ambas sufrieron situaciones similares cuando tenían 7 y 12 años. Sus abusadores fueron Rulo y El Mono Salvi. La muerte de este último, las liberó para contar lo que habían sufrido.

"Fueron muchos años de guardarlo y ahora pude decírselo a mi hermano Fito Salvi y a su compañera, también a mis hijos… y ahora quiero que se sepa y además que se limpie el nombre de Fito, quien siempre estuvo al margen de esas situaciones y quien además se puso en contra del resto de los integrantes de la banda que querían mantener al armoniquista en la formación aún cuando éste había sido denunciado por haber golpeado a quien era su pareja", agregó la joven.

En otro tramo del texto que replicó Fito en su muro también, explicó lo mucho que le costó vivir con lo sucedido 30 años atrás: "Una de las mujeres víctimas es amiga mía desde hace muchos años, pero evidentemente ninguna de las dos pudimos hablarlo. Aún hay muchas cosas que no recuerdo y de a poco voy tomando distancia para poder sacarme de encima un lastre que no sólo tiene que ver con el abuso puntual, sino con toda una estructura patriarcal que se impuso en mi vida y en la de mis hermanos y de la que no fuimos capaces ni tuvimos las herramientas para zafar de los mandatos paternos y de la identidad que nos marcaba al ser parte de una familia rockera famosa".

Y continuó en el mismo sentido: "Nuestra infancia y adolescencia transcurrió siguiendo las andanzas de La Moto liderada por mi papá y mi tío, a mí me compraron una batería y Rulo insistía en que yo tocara, pero nunca quise… tal vez esa era la manera de manifestar mi rechazo que no podía decir de otro modo. El mandato siempre era que la familia era lo más importante y que había que cuidarla; por eso me callé todo este tiempo y no se lo conté a mi mamá ni a mis hermanos ni a nadie. Ahora empiezo a ver la estructura perversa que me determinó y me conminó a silenciarme".

Por último, recalcó el pedido a toda la comunidad de no apuntar contra todos los integrantes de la familia: "Hoy estoy hablando sostenida de la mano por mi hermano Fito, quien también tiene que sufrir las consecuencias de los mismos mandatos familiares machistas. A él lo acusan de encubridor y con ese adjetivo lo ensucian y lo meten en la misma bolsa".

Y concluyó: "Espero que estas palabras nos ayuden primero a mí y a mi hermano a reconocernos como personas de bien, a liberarnos de la culpa y la vergüenza por haber sido parte de un engranaje que no elegimos y del que no pudimos zafar antes, quizá porque los patriarcas estaban vivos y activos. Ellos con su poder machista nos marcaban el rumbo, ahora están muertos. Ahora nos separamos de ellos y decidimos iniciar una nueva vida, sin silencios y sin complicidades impuestas por el lazo familiar".

El posteo de Facebook:

