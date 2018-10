Otra batalla con Sitramuci

La situación será evaluada el miércoles en una audiencia entre las partes que se concretará en la Secretaría de Trabajo de la provincia. En el encuentro se abordarán también otros reclamos, como el pase a planta de más contratados y la necesidad de un nuevo aumento salarial para el personal.

“Hay cada vez más afiliados que nos piden un crédito para poder comer. A ese extremo está llegando la situación”, expresó ayer Omar Meza, titular de la organización sindical. Mencionó el caso de un empleado que a los pocos días de haber cobrado su sueldo pidió un préstamo de estas características que no pudo obtener.

Indicó que otros gremios con actuación en la comuna sí tienen abierta la posibilidad de otorgar préstamos, con lo que pueden ayudar a atender al menos los problemas más extremos.

El propio intendente Aníbal Tortoriello notificó por escrito a Meza su rechazo a la alternativa solicitada por Sitramuci, por cuanto el Municipio está en proceso de implementación de “un nuevo sistema informático contable”.

Además, el jefe comunal destacó en el escrito que “los agentes en su mayoría poseen complicaciones con la gran cantidad de préstamos, convenios, embargos, cuotas sindicales que ya poseen”. Ante la situación descripta, “el Municipio no se responsabilizará por el no cumplimiento de un nuevo descuento, ya que debe asegurar que los empleados en primera instancia cobren sus asignaciones de familiares, se les efectúen los descuentos de ley y se realicen los embargos judiciales, así como la cuota alimentaria”.

Para Meza, se trata de una discriminación hacia la organización por parte del Ejecutivo municipal que no puede justificarse de ninguna manera. Sitramuci había pedido que se le conceda un nuevo código de descuento para implementar la alternativa y se topó con una negativa. “El intendente no puede fijar condiciones para autorizar un descuento que no le causa ningún perjuicio, y menos cuando hay compañeros que no tienen ni un peso para comer”, enfatizó el dirigente.

Ahora, el inconveniente vuelve a tensar las relaciones entre el gobierno y el gremio, y el caso será dilucidado en la audiencia en Trabajo la próxima semana.

Sitramuci es la organización sindical que tiene más afiliados en el Municipio, en particular, entre los contratados de las categorías más bajas del escalafón y que cobran menos. Muchos de sus trabajadores viven en barrios de la periferia y en asentamientos. Con sus ingresos muy acotados, apenas pueden subsistir ante el crecimiento del costo de la vida.

80 pedidos de créditos tiene Sitramuci, que cuenta con cerca de 350 afiliados en la comuna.

Reclamos que se van caldeando

Esperando turno

En la comuna está muy demorado el pase a planta de más personal contratado y eventual. Existía la posibilidad de incorporar a los empleados con cinco años de antigüedad, pero no ha habido una definición oficial.

Por más ingresos

Para Sitramuci, el Municipio debe reabrir la discusión salarial al superar la inflación los aumentos otorgados en el año.