A las 9 integrantes de la organización Darío Santillán se convocaron en el Paseo de la Familia y marcharon por las calles de la social. Luego se instalaron en los dos accesos al municipio, sobre calle Irigoyen y por España.

Los manifestantes reclaman el incremento de la cantidad de alimentos que se entregan en los comedores y merenderos de los asentamientos, y de la leña. Según indicaron, los barrios que necesitan una solución urgente son los vecinos de la 2 de Agosto y 3 Luces. Además las trabajadores que realizan las tareas de cocina no se les paga hace seis meses.

Los manifestantes se quedarán ene l lugar hasta las 15 y realizarán una olla popular.

Sandra Contreras, a cargo de la secretaría de Desarrollo Humano y Familia, dijo que el Frente Darío Santillán exige recursos que el Municipio no tiene.

La funcionaria explicó en Radio Mural que pusieron un equipo profesional para que las demandas se canalicen a través de allí. "Nos piden recursos que no tenemos como municipio. Ellos pueden cortar una calle y hacer una olla popular, pero nosotros tenemos que atender a todos los vecinos. Fuimos a los comedores pero constatamos que no usan leña, tienen gas. A ellos no le vamos a dar leña. Para qué la quieren si no la usan. La respuesta que podemos se la damos, pero no podemos dar lo que no tenemos", expresó Contreras.

La funcionaria dijo que en ningún momento se comprometió a entregar leña. "No le hago promesas a nadie. La distribución de leña es equitativa y se decidió 8 bolsas, no 12 como dicen", afirmó.

Dijo que hay 15 comedores en toda la ciudad a los que asisten con alimentos frescos y carnes.

dario santillan Francisco Sánchez V.