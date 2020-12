Ordenaron el desalojo total de la usurpación de una ripiera

La ocupación ilegal de la parcela privada donde funciona una ripiera, en cercanías al viejo asentamiento La Alameda, lleva 75 días. La jueza Rita Lucía consideró que los ocupantes tuvieron tiempo suficiente para reflexionar y ejercer su defensa, de modo que ya no se puede dilatar más una respuesta real y efectiva que ponga fin al onflicto . Este jueves, avaló los planteos de la fiscalía y la querella, y ordenó el desalojo de la totalidad del predio, ni bien quede firme la sentencia.

El desalojo recae sobre los ocupantes que están imputados, como también aquellos que no se presentaron ante la Justicia, pese a los reiterados intentos que hicieron los funcionarios judiciales para notificarlos personalmente, incluso mediante el uso de la fuerza pública. "A lo largo de todo este tiempo, perfectamente podrían haberse acercado a los organismos judiciales para preguntar cuál era su situación y no lo han hecho. No tuvieron la voluntad ni invocaron un mejor derecho", acotó la magistrada.