Ordenaron descomprimir las celdas de aislamiento del Penal 5°

En un recorrido por el centro penitenciario constataron la presencia de 9 personas detenidas en el sector de aislamiento -dos por cada celda- en una superficie que no supera los 3 metros cuadrados y que están destinados al alojamiento individual de manera provisoria, no permanente.

Por esta razón, la jueza resolvió otorgar un plazo de 48 horas al director del Penal para la reubicación de los detenidos "que se encuentran hacinados en esas celdas de reflexión o aislamiento".

A su vez, otorgó un plazo de cinco días para que no permanezca ningún interno alojado "de manera continua por más de 24 horas" en estas celdas porque, de lo contrario, implicaría una infracción a la normativa internacional que establece las reglas mínimas de tratamiento de reclusos.

Más denuncias de los internos del Penal 5°

Hace menos de una semana algunos internos del Penal 5° de Cipolletti denunciaron la comida servida durante el almuerzo y la cena es la misma desde hace ya seis meses y que la carne está en mal estado.

"Tiene feo olor, se ve mal y no la podemos comer. Cuando les decimos que no está en condiciones se llevan la comida y no nos dan nada más durante todo el día. A la noche pasa lo mismo", relató uno de los reclusos que hizo pública la denuncia.

