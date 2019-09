Opazo: "Pienso en jugar y hacer muchos goles"

La cosa no fue bien en su arribo y, extenso receso mediante, ha recuperado la alegría del día a día.

“Me siento bien, creo que se me nota hasta en la manera en que me rio, yo también lo noto y eso tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha”, confió.

La particularidad de su vuelta incluyó contrato por un año, pero no coincidente con la temporada de ascenso y es por eso que el vínculo concluirá a fin de año.

Más allá de eso, el neuquino cree que eso no repercutió en su punto de partida para el campeonato (suplente de Hernán Altolaguirre). “No lo tomo así, de verdad. Si me toca hacer diez goles, se verá cuando pase, pero estoy a full en Cipolletti”, juró en la previa al televisado del domingo entre Boca y Estudiantes para cerrar la fecha de la Superliga.

“Ya no me afecta tanto. No ayuda mucho tener la vitrina de las camisetas de primera que cambié cuando estuve ahí (risas) debajo de la tele, pero este tiene que ser un paso personal para tomar impulso. Lo necesitaba y la familia siempre está”, contó.

Análisis

Autor del primer gol que sirvió para el empate del Albinegro ante Estudiantes en San Luis, asumió dificultades colectivas en el primer tiempo. “Fue un tiempo para cada uno”, sostuvo.

Sin embargo, no encuentra explicaciones para eso. “El torneo es un poco así, lo bueno es que en los últimos dos partidos lo fuimos a buscar y sumamos. Todo es muy parejo”, expresó.

Y de cara a la presentación del domingo ante Deportivo Madryn sostuvo: “Si ganamos nos prendemos en la pelea de los primeros puestos. Sería importante para nosotros”.

El plantel tuvo libre a su regreso

Después del empate en San Luis, el plantel emprendió el regreso a Cipolletti, donde terminó llegando alrededor de las 8 del domingo.

El cuerpo técnico licenció al grupo de jugadores hasta hoy y se informará en vestuarios si el martes sigue siendo libre o a partir del adelantamiento del cruce en la provincia puntana ya no se para hasta el próximo partido que será de local ante Deportivo Madryn el domingo que viene por la tarde.

La razón por la cual Estudiantes adelantó la presentación en su cancha fue el cruce de la Copa Argentina que lo tendrá midiéndose ante Barracas Central en la cancha de Temperley.

Las modificaciones que podría idear Gustavo Coronel para esperar a los de Chubut serían tácticas, ya que todos los protagonistas volvieron en buenas condiciones físicas de la segunda salida de la temporada.