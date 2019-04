Algunos se mordieron la lengua, pero otros, muy enojados, hicieron su descargo para evitar pagar. Se sintieron estafados porque no sabían que estaban en falta, nadie los puso en aviso ni hubo cartelería alusiva para regular el tránsito masivo de peatones y automovilistas.

“Esto es una avivada, nadie dijo que no se podía, no había inspectores ni policías que regulen el tránsito, ni habilitaron un espacio. Estaba todo lleno y no se podía estacionar en ningún lado”, expresó David, un vecino de Fernández Oro que había ido a la saladita.

Explicó que el enojo fue porque un evento de tal magnitud no tenía estacionamiento. “Si lo habilitan, que tenga las condiciones para poder estar”, acotó.

También cuestionó la prepotencia del agente de Tránsito que les dijo “esta multa se las tiene que pagar la saladita”.

Pese al malestar que ocasionaron las infracciones, el oficial principal del destacamento de Barda del Medio, Gerardo Henriquez, recordó que está prohibido estacionar sobre la banquina o la calzada de una ruta, de acuerdo con el artículo 48 de la ley nacional 24.449. Advirtió que la Policía nunca fue notificada de tal evento, pero atento a la seguridad vial de la zona, tuvo que intervenir para evitar accidentes.

“El desarrollo de la feria a la vera de la ruta generó un gran entorpecimiento en la circulación.

Hubo mucho movimiento y, por momentos, era intransitable pasar debido a la congestión de automovilistas y peatones”, comentó Henriquez.

$11.100 fue el monto de cada una de las multas labradas por estacionar mal.

Recomendó a los organizadores que la próxima vez tomen los recaudos necesarios y notifiquen debidamente el evento. “La gente se queja, pero cualquiera que tiene licencia de conducir debería saber que no se puede estacionar sobre la banquina de una ruta porque es una vía de escape”, señaló el jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, Ceferino Purrán.

Por su parte, Henriquez precisó que desde el destacamento de Barda del Medio se labraron 90 infracciones durante el fin de semana, incluida la Ruta 69. Pero indicó que la mitad fueron por vehículos mal estacionados frente a la salada.

“Bien por la Policía que hizo su trabajo, pero se dan cuenta de que la gente está estacionando mal sobre la ruta y no de lo que se está generando dentro de la feria. Eso quiere decir que los otros organismos del Estado hacen caso omiso de la responsabilidad que les toca, tanto AFIP, como Rentas y la Municipalidad, que ya en origen cometió una infracción al habilitar una feria de reventa”, expresó el titular de la CIC, José Luis Bunter.

Pocas ventas en Semana Santa

Desde la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti aseguraron que el finde de Semana Santa fue muy malo en ventas. Los turistas pasaron de largo hacia la cordillera y el movimiento en la ciudad fue muy bajo. “Hay que ver cómo podemos generar alternativas turísticas dentro de Cipolletti y otras localidades que tienen un valor agregado, pero no se aprovecha ni se publicita de la manera que merece”, expresó José Luis Bunter.

