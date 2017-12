"Ayer tanto el gobierno como la patronal, vaciaron la audiencia de mediación que había pasado ayer a cuarto intermedio, enviando solamente a sus representantes legales. Es toda una declaración respecto a su 'propuesta' para resolver este conflicto: que queden más familias en la calle", señalaron los trabajadores a través de un comunicado de prensa.

El tránsito en el puente viejo estuvo cortado de 8 a 10:30. El puente nuevo funcionó doble mano.

Indicaron que los empresarios ya que no está en condiciones de poner a funcionar la fábrica MAM. "Si verdaderamente quiere reactivar la maderera, necesita de los trabajadores calificados que nos mantenemos acampando frente a los portones reclamando por ingresar a trabajar. Pero sus intenciones son dudosas, y el gobierno con su complicidad demuestra estar a su servicio", puntualizaron.

Los trabajadores mencionaron el desalojo violento de las fuerzas por el que pasaron la semana pasada. "No puede ser normal una fábrica que no produce y encima está llena de policías. Los madereros redoblamos nuestro compromiso en la pelea por el plato de comisa de nuestras familias", agregaron aunque no mencionaron la modalidad de protesta.