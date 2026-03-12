Obras en la Pacheco: anuncian corte del tránsito en Cipolletti

La interrupción del tránsito comenzará este sábado 14 y se extenderá hasta el domingo 15 de marzo. El municipio informó que el operativo se debe al desarrollo de obras de hormigón.

El corte parcial de tránsito será el sábado 14 y domingo 15.

La Municipalidad de Cipolletti anunció un nuevo corte de tránsito que iniciará desde el sábado 14 y hasta el domingo 15 de marzo en la intersección de la calle Pacheco y Nicolás Avellaneda . La interrupción del tránsito se debe al desarrollo de un operativo especial para garantizar la seguridad del área, mientras se realizan obras de hormigonado.

Las tareas consistirán en la colocación de estructuras de hormigón de 14,5 metros de largo sobre el carril sur de la calle Pacheco , por esta razón se implementará un operativo para proteger a los conductores que transiten por el lugar y asegurar las condiciones de seguridad para los transeúntes.

El corte iniciará a las 8:00 y se extenderá hasta las 16:00 horas durante el fin de semana. La interrupción será en la intersección de calle Pacheco y Nicolás Avellaneda, la principal vía de ingreso a la localidad y utilizada frecuentemente por los colectivos de media y larga distancia como Koko y Vía Bariloche. La interrupción del tránsito provocará modificaciones en los recorridos de colectivos de la empresa Pehuenche y Koko, ya que disponen de una parada en inmediaciones del área intervenida.

Un operativo complejo para movilizar estructuras de hormigón

Se trata de una obra compleja que tendrá la intervención de dos vehículos especializados, un semirremolque que se encargará de transportar las estructuras y una hidrogrúa, que llevará adelante el levantamiento de las piezas desde el remolque hasta el punto de instalación.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa. Como parte del operativo, contará con la presencia de banderilleros para ordenar el tránsito y asistir a los conductores durante el operativo.

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución, respetar la señalización de tránsito y utilizar los desvíos indicados. El objetivo es evitar inconvenientes, evitar demoras en el tránsito y garantizar la seguridad de quienes transiten por la zona.

Cipolletti cortado por obras

El martes 10 y miércoles 11 de marzo, de 8 a 16 se realizó un corte total de calles esquinas de Rivadavia y Perito Moreno, y la esquina de Rivadavia y Tronador, con motivo de la ejecución de obra de montaje de estructuras de hormigón.

La empresa IPE energía, contratista de Edersa , a cargo de la obra designó personal (banderilleros) para ordenar el tránsito en el sector.

Este corte tiene como objetivo salvaguardar la seguridad pública de la zona, en el montaje de estructuras de hormigón de 14.5m de altura.

Se cortarán las calles con dos vehículos, un semi remolque encargado de transportar las estructuras y una hidrogrúa encargada de izar la estructura desde el remolque hacia el piquete.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.

Corte de calle en Circunvalación

También se recuerda el corte parcial programado en Perón e Illia por obra de refuerzo de red de gas, que se llevó a cabo durante la jornada del lunes 9 de marzo de 8 a 17, con motivo de la ejecución de la obra “Refuerzo de Red De Gas Natural”,

Según detallaron, se reacondicionó un camino provisorio sobre la rotonda de la intersección, y la empresa a cargo de la obra designó personal (banderilleros) para ordenar el tránsito.

Se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.