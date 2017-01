Obras con interrogantes

El gobierno provincial de Alberto Weretilneck tiene previsto para Cipolletti, dentro de su ambicioso plan general de obras de infraestructura y producción, la realización de una estación transformadora, la ejecución de la segunda etapa de la Ciudad Judicial, además de la introducción de mejoras en la microcentral eléctrica ubicada en el canal principal.

La iniciativa oficial para todo Río Negro fue presentada ayer en Viedma, ante intendentes y funcionarios municipales de las distintas localidades y regiones. También asistieron miembros de la Legislatura provincial.

Por el Municipio local, asistió al evento el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, quien escuchó atentamente la exposición de Weretilneck y, si bien se entusiasmó con la posibilidad de ejecutar nuevos emprendimientos, no pudo despejar las dudas que todavía surgen de la propuesta. En un plazo de unos 45 días, está programado un nuevo encuentro, donde los jefes comunales y legisladores podrán expresar sus puntos de vista, ya que ayer únicamente se conoció la voz de la administración rionegrina.

El denominado Plan Rionegrino para el Desarrollo Productivo, Energético, de Infraestructura y Equipamiento se proyecta instrumentar a partir de un fuerte endeudamiento externo a largo plazo, que requerirá la autorización del Parlamento provincial y del Estado nacional.

Para la ciudad, la síntesis de las obras programadas son la segunda etapa de la Ciudad Judicial de Cipolletti (u$s 18.950.000), la construcción de una estación transformadora de energía (u$s 8.281.333), la modernización y refuncionalización de la central hidroeléctrica local, para la que se invertirá una parte de los u$s 11.104.000 que se repartirán entre las cuatro centrales beneficiarias.

Además, el Municipio podrá aspirar a parte de los u$s 25.132.200 destinados a equipamiento vial que habrá disponibles para 39 comunas. Por último, también habrá financiamiento de obras de las municipalidades por un total a repartir de u$s 20.000.000.

Vázquez había acudido con el propósito de solicitar, en la iniciativa oficial, fondos para comenzar el desarrollo concreto del proyecto de Barrial Colorado, en la Margen Sur, y para que se disponga de fondos para ampliar la planta potabilizadora y para que se termine la planta depuradora cloacal. No alcanzó ni a mencionar las alternativas.

En cambio, se quedó con muchos interrogantes que dilucidará en su momento con el intendente Aníbal Tortoriello a fin de plantearlos en la próxima reunión que planea Provincia. Además de las dudas que generan la búsqueda de financiamiento y la emisión de letras, quedaron algo más de 45 millones de dólares para trabajos viales y proyectos del conjunto de los municipios rionegrinos, con una inflación en alza y la posibilidad de una devaluación que puede afectar los repagos por las tareas ejecutadas.

3 proyectos están contemplados para la ciudad. Pero hay más fondos para ser utilizados.

Pagos y cambios en la moneda

El factor dólar

El secretario de Gobierno, Diego Vázquez, indicó que uno de los puntos a discernir del plan provincial se refiere al dólar y sus eventuales fluctuaciones.

Y si hay devaluación...

El funcionario dijo que, de elevarse a 20 pesos el cambio del billete verde, como plantean algunos para hacer más competitiva la economía, pueden surgir riesgos y dificultades.