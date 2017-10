"Nunca le falté el respeto a la gente de ningún club"

Es que al técnico de Cipo se lo vio al término del partido contra Independiente gesticular contra los hinchas ubicados en la platea neuquina. Tomándose los genitales quedó su imagen asociada a una conducta inapropiada que el propio protagonista necesitó aclarar.

“Me duele que nos agarremos de esto. Mi equipo había terminado con 10, apretado por el rival y cuando escucho el pitazo hago eso en señal de haber puesto mucho huevo en la cancha para sumar tres puntos que para nosotros eran fundamentales”, explicó.

No se recuerdan polémicas semejantes en torno a su figura, por eso provocó sorpresa, incluso del otro lado cuando Manuel Berra (capitán de Independiente) se expresó sorprendido en estas mismas páginas por la actitud de Homann.

“Qué problema puedo tener yo con la gente de Independiente. Conozco a todos sus jugadores, a su presidente. Jamás se me cruzó responderles de esa manera a los hinchas. Aparte, en ese sector había hasta gente de Cipolletti”, amplió.

En la previa a una salida importante hacia Mar del Plata, para visitar a Alvarado en el Mundialista, el DT no quiso pasar por alto esta situación. “No soy así. Siempre me he manejado de una manera respetuosa. Todo esto me duele mucho en lo personal”, dijo.

Metido en el partido

Incómodo ante la viralización de la situación, el técnico albinegro recordó lo apretado que resultó el cruce que puso al día a la 4ª fecha del Federal A. “Terminamos aguantándolo, es la verdad. Es por todo eso que me salió festejarlo de esa manera”, amplió su concepto.

La polémica se despierta justo después de la suspensión del cruce ante Villa Mitre en La Visera por hechos de violencia entre el sector de la hinchada conocido como La 69 y la Policía de Río Negro que mantiene al club expectante de una sanción que, aspiran, sea solamente económica para no sufrir deportivamente por los incidentes.

El tribunal de disciplina del Consejo Federal todavía no se ha expresado al respecto y se espera una decisión.

Los once para el Mundialista

Cipolletti casi no tuvo tiempo después de haberle ganado a Independiente en Neuquén y anoche se fue para La Feliz, donde mañana a las 16 se enfrentará con Alvarado.

Desde el momento en que Federico Velázquez vio la roja en La Chacra, el técnico de Cipo supo que iba a tener que improvisar en la última línea.

Potenciará en un partido caliente a la dupla Germán Weiner y Jorge Piñero da Silva. También insistirá con Gustavo del Prete en la función de carrilero por la izquierda. La formación será: Matías Alasia; Gastón Valente, Nelson Seguel, Damián Jara, Ezequiel Ávila; Maxi Carrasco, Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Del Prete; Weiner y Piñero da Silva.

Alvarado tendrá un solo cambio

Alvarado, el próximo rival de Cipolletti, introducirá una sola modificación respecto de los once que vienen de ganarle a Madryn.

Suspendido el defensor Gastón Martínez, el elegido sería Ezequiel Filipetto. De esta manera, la formación del técnico Mauricio Giganti sería Juan Rago; Martín Quiles, Federico Paulucci, Filipetto, Mauro Castro; Gonzalo Lucero, Martín Palisi, Matías Caro, Francisco Molina; Marcos Litre y Joaquín Susvielles.