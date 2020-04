Nueva York registra un muerto cada seis minutos por coronavirus

La tasa de mortalidad no para de crecer. El 1 de marzo se confirmó el primer caso en Nueva York y en menos de 30 días pasó a ser el gran eje de la pandemia en los Estados Unidos. Registró más de 75 mil personas contagiadas y más de 1500 muertes. El estado ya no sabe qué hacer con los cadáveres y tomó una solución: comprar camiones frigoríficos para no sobrecargar las morgues.