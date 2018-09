"No sabía que tenía estreptococo"

La mujer contó que la primera consulta fue en la guardia del hospital, donde no se lo diagnosticó de forma correcta ni le administraron medicación. “El jueves por la noche llevé a Juan Leonel a la guardia del hospital porque estaba agitado. Él sufría el síndrome de moebius y no le funcionaban los pulmones, por lo que un broncoespasmo, como le dijeron que tenía, ya era un cuadro grave en él porque no podía expectorar. Esa noche le hicieron una placa y le dieron corticoides y analgésico, pero no le diagnosticaron ningún problema”, relató.

El viernes intentó que lo atendiera su médica de cabecera en el Policlínico Modelo, pero no consiguió turno, y debió esperar la guardia. Le dijeron que no podían recetarle antibiótico porque no presentaba fiebre, y que había que esperar que los corticoides hicieran efecto. El cuadro se complicó el sábado.

“Ese día me dijeron que quedaría internado porque se escuchaba una pulmonía en el pulmón derecho. Mientras esperábamos la cama, mi nene se descompensó y lo ingresaron a terapia intensiva. Lo entubaron y le bajaron la fiebre. En la madrugada del domingo me llamaron por una complicación y entró en paro. La causa de la muerte fue una infección múltiple por la neumonía, pero en ningún momento me informaron sobre la presencia de la bacteria estreptococo. Me enteré en medio del velorio por los diarios”, comentó Vanina.

“La doctora del Policlínico me dijo que la neumonía se produjo porque no lo medicaron a tiempo. Nadie me llamó para informarme sobre los resultados del reactivo, y me entero por los medios. Lo correcto es que primero llamen a la familia y luego dar la noticia. Los médicos de la guardia no me escucharon, porque les expliqué cuál era la condición de mi hijo y se podrían haber evitado muchas cosas”, cuestionó Fernández.

Desde Salud Pública confirmaron que el resultado del hisopado de fauces dio positivo para la bacteria estreptococo, aunque no pudieron aseverar que haya sido el motivo de la muerte.

Mamá del chico con estreptococo que murió el domingo