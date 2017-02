"No me acosté con mi suegro, yo tengo códigos"

El culebrón de la familia Villablanca tuvo un nuevo capítulo. Belén Leonardi, la ex mujer de Matías, negó rotundamente las acusaciones vertidas contra ella y aseguró no sólo que él no fue cornudo, sino que tampoco es un padre ejemplar, ni el mejor marido.

El hombre había acusado a su ex y a su padre de haber tenido sexo en su propia cama. La mujer expresó que no puede creer las barbaridades que dijo abiertamente en los medios y que expusiera con mentiras a sus hijas.

Según ella, Villablanca era un completo fabulador, un hombre que no está bien de la cabeza, que tiene problemas con las drogas y que está obsesionado con vender la casa donde vivían, en el barrio Luis Piedrabuena.

“Lo mismo que me hizo a mí les pasó también a sus dos ex. De una dijo que se había acostado con su hermano, mientras que de la otra dijo que le había sido infiel con su mejor amigo. Todo para no hacerse cargo de los hijos”. Belén Leonardi Ex mujer de Matías Villablanca

Belén dio su versión de los hechos, muy diferente a la de su ex. Contó que a Matías lo sacó la Policía el 8 de diciembre por violento. “Nunca me acosté con mi ex suegro, eso sería una total falta de códigos”, sostuvo. Mientras que agradeció al padre de su ex por haberla ayudado durante los últimos cinco años con sus hijas para que no les falte un plato de comida. “La que trabajaba era yo, Matías no se hizo cargo de ninguno de sus hijos”, acotó.

La Justicia ordenó la restricción de acercamiento para Villablanca y, como él se resistía a abandonar la vivienda, tuvo que intervenir la Policía. Según Belén, tampoco es cierto que aún tenga todas sus pertenencias incautadas en la casa, ya que la madre de Villablanca pasó por el domicilio a retirarlas.

La mujer contó que la orden de restricción de acercamiento llegó luego de varios episodios de violencia, que según ella puede acreditar con siete denuncias.

La versión de Belén es que los problemas en la pareja se le fueron de las manos cuando Villablanca comenzó a obsesionarse con la idea de vender la casa que compartían con su papá. Le habría pedido a ella que convenciera a su padre de la venta. Como Belén no estuvo de acuerdo porque la propiedad es de Villablanca padre, sobrevino la hecatombe familiar.

“No puedo creer las barbaridades que dijo en los medios y que expusiera con mentiras a sus hijas. Nunca me acosté con mi ex suegro, eso sería una total falta de códigos”. Belén Leonardi Ex mujer de Matías Villablanca

Violencia: cuando ya no hay vuelta atrás

“Yo estaba acostada dándole la teta a mi hija y me pegó en la cara. De un golpe me arrancó el arito que tenía en la nariz. Ahí comencé a gritarle para que se vaya. Mi ex suegro subió las escaleras para ver qué pasaba, Matías lo agarró del cuello y lo quiso tirar, pero no pudo y entonces agarró un palo de escoba y se lo partió en la espalda”, recordó Belén.

Luego de ese episodio de violencia, la mujer dijo que su ex arremetió con piedras contra ella y cuando la Policía se presentó en su casa, le volvió a pegar una piña a su padre. Como si fuera poco, comentó que su ex marido le plantó una falsa denuncia porque sus hijas estaban en riesgo y otra causa armó contra su padre, a quien vilmente acusó de abusar sexualmente de una de sus nietas.

Villablanca tiene dos hijos de matrimonios anteriores. Según Belén, nunca se ocupó de ellos y a las ex les hizo lo mismo que a ella. “De una dijo que se había acostado con su hermano; de la otra, que le había sido infiel con su mejor amigo. Todo para no hacerse cargo de los hijos”, afirmó.

Y si bien es cierto que la Justicia le concedió el derecho de visitar a sus hijas, fue en presencia de dos tíos para supervisar que no ejerciera violencia. Como estos familiares ahora no quieren saber más nada, la restricción que está vigente para que no se acerque a Belén y a su propio padre también contará para sus hijas.