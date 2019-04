"No fue en vano lo que hicimos en las Malvinas"

Tenía tan solo 18 años, pero pudo con cañones de 20 milímetros que tiraban mil proyectiles por minuto, y como parte del grupo de artillería antiaérea, de la fuerza aérea de Río Gallegos, defendió a morir la zona del aeropuerto.

“El 2 de mayo recibí mi cumpleaños con todo el fuego de los ingleses. Siempre estuve en Puerto Argentino, y si bien no tuvimos que lamentar bajas ahí, tuvimos muchos heridos. Recuerdo a todos mis compañeros, a los que están y a los que perdí después de la guerra, que son varios”, comentó el ex combatiente.

Como les ocurrió a muchos otros soldados, a Vega le costó reinsertarse en la sociedad tras la guerra. Hoy está orgulloso por el reconocimiento que reciben.

Estos últimos son los que no pudieron superar el olvido, la falta de reconocimiento social, los que no pudieron superar el dolor y se quitaron la vida. La posguerra. “Fue peor el manto de olvido que estar en el frente de batalla. Nos trataron como locos de la guerra y muchos no lo soportaron”, sostuvo.

Sin embargo, a 37 años del conflicto bélico, consideró: “No fue en vano lo que hicimos, ni la sangre que se derramó. Cumplimos con nuestro deber de defender a la patria y el pueblo nos lo demuestra al honrar a los caídos, en todos lados”.

“Con 18 años, defender nuestra bandera, pelear contra grandes potencias, fue un gran orgullo para nosotros”, agregó.

Nativo de Cipolletti, regresó a esta ciudad y anduvo un par de años dando vueltas hasta que enganchó un trabajo de vigilancia, y más tarde ingresó a trabajar como chofer en la Municipalidad, donde se jubiló.

Hoy tiene 55 años, tres hijos y cuatro nietos. El más chico cumple cinco meses el 2 de mayo, el día de su cumpleaños.

Como muchos ex combatientes, Vega participa en numerosas campañas solidarias en la ciudad. En los últimos años encabezó aportes de alimentos a distintos sectores junto al ex soldado Víctor González.

Cuando la sociedad comenzó a darles su reconocimiento, los veteranos salieron a contar la historia de Malvinas en primera persona. Vega, junto con otros ex combatientes cipoleños, da charlas en escuelas.

