No existen trabas para edificar en el predio de Mutrame

En nuestra edición del domingo 7 informamos sobre la ocupación por parte de un centenar de personas de un loteo en Ferri por temor a usurpaciones. Esas personas denunciaron que comenzaron a pagar hace 10 años a la Mutual de Empleados de Comercio de Cipolletti, acusando alguno de ellos al ex secretario general del gremio, Omar Bravo, así como al actual secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, de engañarlos. La publicación de esa información emanada de adjudicatarios ocupantes, fue objeto de un pedido de rectificación del funcionario, quien dijo sentirse injustamente señalado, pudiendo establecerse, a partir del requerimiento, que la Mutual de Empleados Mercantiles (Mutrame) aún no avanzó con la construcción del plan de viviendas comprometido a 172 familias, a pesar de que no existirían impedimentos para urbanizar las tierras adquiridas hace ocho años.