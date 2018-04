No descartan una alianza de Juntos con Cambiemos

Las declaraciones se dan en el marco de un evidente acercamiento, días después de que el gobernador Alberto Weretilneck recibiera en su despacho a la diputada.

Esa reunión, que provocó varias especulaciones, tuvo una foto cuidada donde de fondo se ve el cuadro del presidente Mauricio Macri en la oficina del gobernador.

De todos modos, Matzen aclaró: “Primero emprolijemos la casa para tener invitados: tenemos un año donde los tres partidos políticos que integran Cambiemos están renovando sus autoridades; con lo cual, si todavía no tenemos organizado el rancho, traer un invitado no me parece responsable y me parece que en caso del radicalismo tiene que hacer una convención”.

Sin embargo, admitió que no se descarta que después de ese tramo de organización puedan sumar “una alianza mucho más amplia donde se convoquen las distintas fuerzas”.

De esta manera, la dirigente radical de Allen hizo un llamado a las fuerzas que se oponen al Frente para la Victoria en la provincia.

Matzen es una de las integrantes de Cambiemos que surgió con fuerza después de la elecciones de octubre del año pasado, al punto que está siendo medida junto a su par Sergio Wisky y los intendentes de Viedma, José Luis Foulkes, y de Cipolletti, Aníbal Tortoriello.