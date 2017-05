No dejarán lotear cerca del basural ni del aeródromo

El concejal Miguel Aninao manifestó ayer que el proyecto urbanístico del Ejecutivo todavía no ha sido enviado al Deliberante, pero fue categórico en cuanto a que no se modificará la superficie de que se viene hablando desde un principio.

Por ello, los eventuales compradores en áreas no contempladas pueden enfrentarse al problema de no tener autorización de la comuna para edificar y, por ende, tendrán dificultades para proveerse de los servicios básicos.

La zona considerada por el Municipio para futuras urbanizaciones está encuadrada al sur por Circunvalación; al norte por Rimmele; al oeste, por las vías del tren que comunican con Cinco Saltos; y por el este, hasta las proximidades del Distrito Vecinal.

Aninao indicó que ha recibido diversos comentarios de que hay loteos en los alrededores del basural y del aeródromo, pero reiteró que no estarán incluidos en la iniciativa por lo que los compradores podrán verse perjudicados. Además, sostuvo que no ha habido cambios en este aspecto y no los habrá.

Lento diseño

Expectativa por un proyecto demorado

Lo siguen afinando. El texto de la declaración de utilidad pública para las 500 hectáreas a urbanizar sigue en discusión en el Ejecutivo y en el Deliberante están ansiosos.

No alcanzan los servicios. La decisión de no extenderse más al norte de Rimmele tiene que ver con las dificultades de extender los servicios básicos en zonas que están demasiado apartadas.