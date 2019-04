Niegan haber acusado a la ex empleada por una carretilla

Sin embargo, la resolución que rubricó el jefe comunal, el 29 de marzo, rechazó su planteo por improcedente y negó todo. “Negamos que se la ha dejado expuesta, que se la ha acusado de la pérdida de una carretilla y que se ha puesto en tela de juicio su reputación frente a la institución y ex compañeros, como así también negamos que se ha ocasionado un daño moral”, expresa la resolución.

No obstante, la firme negativa del Municipio, el memorándum existió, y decía lo siguiente: “En referencia al relevamiento realizado los días 4,5 y 6 de febrero del bien que se encuentra a cargo de la señora Laura Rodríguez se observa faltante de un bien patrimonial (carretilla), solicito retenga el pago hasta regularizar la situación por la suma de 327,90 pesos a la ex agente mencionada”.

La resolución municipal solo admite que en el inventario de bienes correspondientes a la reclamante figuraba a su cargo una carretilla marca Bemaq, sin embargo, “se hace saber que dicho bien ha sido de baja de su legajo y no consta de su liquidación de haberes descuento alguno por dicho concepto, por lo que su reclamo resulta improcedente en todos sus términos”.

“Negamos adeudar indemnización alguna por daño moral, como así también negamos que su reputación ha sido afectada”, se agrega. Por todo lo expuesto, desestimaron el reclamo, y la resolución fue refrendada por el secretario de Hacienda, Edgardo Molinaroli.

--> Defienden el cheque por $36

La directora de Recursos Humanos, Gladys Solis, aseguró que a la ex empleada le libraron un cheque de 36 pesos porque es lo que correspondía, más allá de resultar una cifra irrisoria para concurrir a cobrar a un banco. “Está bien liquidado –su sueldo- porque se le hicieron los descuentos de los días de inasistencia que no justificó. No tenía mucho para cobrar. Ya había recibido un proporcional del aguinaldo”, dijo la funcionaria.