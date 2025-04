Una mamá y su hija golpearon a tres autoridades de la escuela: a una le deformaron el rostro

Según relató la secretaria de Nivel Medio de Aten Capital, Sandra Sepúlveda, los familiares de una alumna de sexto grado fueron los que agredieron a las autoridades a pesar de que regía esta restricción. Evadieron a los guardias sobre la Avenida Argentina y entraron a la escuela por calle Ameghino sin que nadie las detuviera. En media manzana funciona el establecimiento educativo que cuenta con 4 niveles, entre ellos el IFD 12 primario, el IFD 12 inicial que son departamentos de aplicación para las prácticas del IFD 12 terciario, siendo que este ultimo funciona en calle Anaya. Explicó que como son departamentos, el cargo máximo no es de directora sino de regente.

"Estoy con los docentes, quienes están muy atemorizados. Lo que nos relataron fue que una mamá junto con la hija mayor ingresaron a la escuela para buscar a una profesora porque le habría llamado la atención a su otra hija que concurre al sexto grado. Al no encontrarla, golpearon a la regente, a la subregente y a la secretaria", relató Sepúlveda a LMNeuquén.

Agresión y estado de salud del equipo directivo

La sindicalista dijo que el estado de salud es complicado, "hubo una deformación del rostro de una de ellas, la golpearon contra una pared". Sostuvo que en horas de la tarde aún se encontraban en el servicio médico y luego iban a hacer las denuncias correspondientes.

Sepúlveda resaltó que la agresión que recibieron "fue de una manera bastante salvaje, de hecho a una de ellas le arrojaron la cabeza contra la pared, ocasionando deformación en el rostro. Fue una paliza terrible".

Recordó como un hecho relevante que en una reunión que tuvieron ayer con la docente y el equipo directivo, la mamá los amenazó a todos. E indicó que lo más llamativo es que lo hizo delante de la hija de sexto grado. "Hay una situación de violencia extrema, los docentes están atemorizados, no quieren dar los nombres, tienen miedo de asistir a la escuela. Por ahora se suspenden las clases, mañana también (por el miércoles)", subrayó.

"Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto", agregó y dijo que esa familia estaría buscando el domicilio de los docentes para ir a agredirlos.

Sepúlveda fue partidaria de la suspensión de las actividades académicas hasta que el Consejo Provincial de Educación (CPE) no asegure las condiciones de seguridad no solo para los docentes sino para los chicos que asisten a la escuela. "No es un clima en el cual puedan estar", añadió.

También aclaró que no se trata de una situación que comprenda a todas las familias, "es una familia" en particular la que se está relacionando con la escuela a través de la violencia.

“EL CPE tendrá que articular los dispositivos para dar una solución a este problema; dar seguridad a los trabajadores de la educación y, fundamentalmente, a los estudiantes, y a las familias asegurarles la escolarización de sus hijos. Hoy tendrá que tomar las medidas y generar los dispositivos para que la escuela pueda funcionar de forma segura", consideró la referente de Aten.

También consideró que se deberá analizar la situación, tanto de la menor, que también tiene derecho a ser educada, como del resto de los estudiantes de tener clases normales y seguras.