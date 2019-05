Neuquén: "Lo conozco muy bien a él, tengo miedo que me mate"

Cansada de no tener respuestas, la mujer vino el miércoles 29 de mayo a Neuquén para denunciarlo en la Oficina de Violencia.

“Las denuncias anteriores, como no me las quisieron tomar, fui al Juzgado de Paz y el juez me recomendó que viniera acá”, explicó Estefanía en una entrevista con LM Neuquén. Ayer, como primera medida, le dieron un botón antipánico y establecieron que tenga custodia policial por quince días.

Además, le dijeron que regrese en dos semanas para una audiencia ante en el Juzgado de Familia.

“Esto viene desde hace dos años y medio. No tengo vidrios en mi casa, me los ha roto todos. Va a mi casa, se sube en el techo, entra cuando quiere, hasta me roció el patio con combustible”, relató la víctima y agregó: “A la mañana me deja cuchillos en la puerta de mi casa. Me ha dejado un machete, un cuchillo de carnear y una navaja que le regalé yo”.

“Espero que esta vez tenga solución, si no, me van a encontrar muerta como él me dijo. Estoy presa en mi propia casa. No puedo salir por miedo. La verdad ya no sé qué hacer”, dijo Estefanía, víctima de violencia de género por parte de su ex pareja

El último episodio fue el lunes pasado, cuando su ex comenzó a agredirla mediante mensajes de texto a ella y a su actual pareja.

cuchillos

Al ser entrevistada en la Oficina de Violencia, la mujer expresó que ha intentado radicar denuncias en la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar, pero que no le han tomado la denuncia y cree que es porque un familiar de su ex trabaja allí.

La mujer sufre hostigamiento y amenazas constantes de su ex pareja desde hace más de 2 años. Ahora le dieron un botón antipánico y custodia policial.

“Hace más de un año que no hablo con él cara a cara, pero me manda mensajes todos los días. Cada vez que lo bloqueo, aparece con un número nuevo. No tengo vida propia, me la consumió toda. Vivo encerrada y desconfiada”, aseguró Estefanía.

Además del hostigamiento y las amenazas, contó que en una oportunidad, le robó dinero. “Mi primer sueldo lo cobró él. Se metió en mi casa, se llevó la tarjeta y fue al cajero. Tengo audios grabados, fotos, mensajes”, sostuvo la mujer.

“En la calle es un hombre muy tranquilo, nadie le conoce la parte que yo conozco. Lo único que quiero es que se aleje y poder seguir mi vida en paz”, concluyó Estefanía, víctima de violencia de género.

2 años y medio pasaron desde que comenzó a hostigarla

Estefanía explicó que con su ex tuvieron una relación de ocho años, en los que sufrió violencia de todo tipo. Pero desde que se separaron, él la amenaza y violenta constantemente.

148.jpg

LEÉ MÁS

Cayó la banda del Don Bosco tras robar en diez casas

Dos policías salvaron a una recién nacida con maniobras de RCP