Agregó que solo se juzga su conducta del 2 de abril del 2017 y que quedó acreditado que suministró indometacina IM 75 con la intención de interrumpir un proceso abortivo. “Más allá del resultado, lo que hizo es un delito”, expresó.

Dijo que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar los derechos de los pacientes, y lo que hizo el ginecólogo fue no respetar la decisión de la joven.

“Cuando intentan desviar la atención hablando de La Revuelta, nadie dijo que no había concurrido allí. Pero debemos explicar por qué: ella solicitó ayuda a esa organización porque pese a que existe una ley, está lleno de Rodríguez Lastra que no la cumplen. El Estado le negó un derecho, y pueden decir lo que quieran, pero ella no se podía quedar esperando a que le otorguen un derecho cuando ellos quieran. La tuvieron dos meses y medio internada para hacerla parir”, relató Márquez Gauna.

La Fiscalía afirmó que el médico puso todas las trabas que estaban a su alcance y que, incluso, ellos decidieron la fecha en la que R.P. tenía que parir. “Le mintieron. Decidieron por ella. Es una persona y tiene derecho a decidir. Hasta le suministraron medicación vía rectal cuando sabían que había sido violada”, resaltó el funcionario. Dijo que es cínico negar la conducta, ya que el médico le negó el acceso a la ILE dos veces.

Sobre el estado de salud de la víctima, Márquez Gauna dijo que se probó que no había riesgo de vida y que los síntomas eran propios de la ingesta de oxaprost y un aborto en curso. “En la ILE no existe límite máximo. Ella fue víctima de violencia obstétrica y machista”, apuntó.

“No es una discusión ética ni moral. Derechos son derechos”, dijo Márquez Gauna al concluir su alegato.

El fiscal afirmó que el juicio no analiza una cuestión moral. “Más allá del resultado, lo que hizo (el médico Rodríguez Lastra) es un delito”, dijo.

Para la defensa, el médico es inocente

La defensa, a cargo de Damián Torres, dijo que con las testimoniales se logró acreditar que la conducta imputada a su defendido no existió y que por ello debe ser absuelto.

Torres aseguró que no existía un aborto en curso. “Tenía el útero cerrado, no había hemorragia genital, contracciones aisladas, fiebre, taquicardia, y todo esto es por un proceso infeccioso. Rodríguez Lastra controló la situación para evitar un shock séptico, y si no hubiera sido así, hoy lo debería estar defendiendo por mala praxis”, alegó.

Aseguró que si no se absuelve a Lastra, se pone en inseguridad jurídica a todos los médicos del país y que cualquiera va a poder suministrar medicación.

“Espero que ese chico, que hoy tiene dos años, con el tiempo vea este juicio, que también se trató de él, y vea la decisión que usted tome, señor juez”, concluyó.

22 semanas de gestación tenía el bebé

En su alegato, el fiscal Márquez Gauna afirmó que las semanas de gestación eran menos de las que planteó la defensa. Y, además, resaltó que la ILE no tiene un plazo máximo.

“El daño que aquí se me hizo jamás podrá sanar”

Leandro Rodríguez Lastra tomó la palabra nuevamente al finalizar el juicio y aseguró que su accionar estuvo basado en una conducta médica. “En este juicio se me puso en duda la conducta humana, mi persona. En este lugar asemejaron mi conducta a la de un violador, con mi familia presente. Esto parece un número circense. Sentí mucha impotencia”, expresó hacia el juez Álvaro Meynet.

Dijo que durante el proceso judicial fue humillado. “El daño que aquí se me hizo jamás podrá sanar. En mi familia, además del respeto, se me inculcó el coraje para superar injusticias de este tipo”, contó.

Expresó que la Fiscalía hizo referencia a su fe y que él ni siquiera está bautizado.

“Esa noche recibí a dos pacientes que llegaron en una ambulancia. Era una urgencia. Ahí tuve que tomar las decisiones. Se le intenta hacer creer a ella que yo fui más dañino que todo lo que sufrió”, cuestionó. Y agregó: “Ella tiene la posibilidad de enfrentar el camino durísimo que la conduzca a ser feliz, pero lo puede hacer porque está viva. Y no digo que fue gracias a mí, pero nadie puede asegurar que estuviera muerta si yo no actuaba como lo hice. Yo sé que hice lo que tenía que hacer”, finalizó el ginecólogo, quien podría recibir una inhabilitación temporal.

Así se definirá el proceso

El fallo

El juez Álvaro Meynet dará a conocer la sentencia el martes a las 8:30. Solo definirá si Rodríguez Lastra es culpable o inocente.

Castigo

En caso de ser declarado culpable, se fijará una audiencia para el juicio de cesura, en el que se impondrá la pena. A pesar de las denuncias de grupos provida, el ginecólogo no irá preso.

