Netflix estrenará Apache, la vida de Carlos Tévez

"Apache es una historia fractal, precisa y con las contradicciones necesarias y lógicas para no manipular al espectador en una sola dirección”. Adrián Caetano Director y guionista de la serie de Netflix.

Contreras. “Es una serie muy humana. Desgraciadamente es cruel, también. Pero tiene una mirada amplia. Traspasa lo político, lo anecdótico. En Fuerte Apache encontrás gente que tiene problemas y comprendés por qué estás filmando ahí. Una cosa es que te guste la locación y otra es ir a buscar al que vive ahí adentro y ver cómo sobrevive o cómo muere. Eso le da una mirada nueva a la serie. Le da una mirada más comprometida”, agregó sobre los ocho capítulos, presentados por el mismo Tévez, en los que se recrearán sus vínculos familiares, su ascenso y su consagración deportiva. “

“Una vez me contó que estaba hablando con un tío y vino uno y le pegó un tiro al lado de él. Se crió esquivando balas, y la serie plantea ese universo. Acá la muerte violenta causa pavor, miedo. Quisimos huir todo el tiempo de que la violencia quedara como un recurso barato”, aclaró el destacado realizador. “Es una historia difícil, dura, llena de carencias y de peligro. Y sobre todo, de resistencia”, remarcó.

Sin herir susceptibilidades

“Carlos no es una persona que ande con rodeos y fue muy claro desde el comienzo: ‘No quiero que nadie de mi familia se sienta mal’, me dijo”, manifestó Caetano al recordar la primera condición que puso Tévez para autorizar la biopic. “Pusimos mucho énfasis en eso, hay cariño por todos los personajes que aparecen. No se juzga a nadie. Pero la familia tampoco quería una versión Disney. Hubo sinceridad a la hora de mostrar ciertas cosas y eso me pareció totalmente válido de parte de Carlos”, destacó antes de hablar del emblemático barrio. “Entramos de la mano de la familia de él. Siempre con respeto. La gente estaba muy preocupada por saber qué se iba a contar, pero después vimos que se empezó a soltar y logramos entablar relación”, contó.