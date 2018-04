Nenes de Ferri sin clases porque no tienen porteros ni calefacción

Son 117 los niños que asisten al jardín de Ferri, a las salitas de 4 y 5 años. Hoy las madres tomaron la decisión de retirar a sus hijos por las malas condiciones edilicias.

Según indicó Natalia Navarro, madre de un pequeño, hace una semana no tienen porteros y el establecimiento no está en condiciones. Tampoco encendieron las estufas.

"El jardín está en zona de chacras y el frío se siente mucho más que en la ciudad. Cuentan con un solo baño para 117 chicos que no es higienizado. Las docentes deben ir al baño de la escuela primaria porque no tienen. Como si fuera poco desde el Consejo Provincial de Educación nos respondieron que limpiemos nosotros", cuestionó la mujer.

En la mañana de hoy debían arrancar las actividades de forma normal, pero el edificio estaba en las mismas condiciones que la semana pasada. "No dudamos en retirar a los chicos porque es insalubre el lugar. Y no los vamos a volver a mandar hasta que no estén las condiciones mínimas", expresó una de las madres.

En el lugar funcionan tres salas por turno de cuatro y cinco años.

El coordinaron local, Roberto Pihuala, indicó a LM Cipolletti que el problema de los porteros afecta a toda la ciudad. "Tuvimos un problema con los calefactores y ya fue solucionado. Cambiamos y repusimos equipos nuevos que quedaron encendidos y funcionando. También encontramos a una portera que mañana será puesta en funciones, y se normalizarán las actividades", expresó Pihuala.

Además dijo que cada sala cuenta con su propio baño para que asistan los estudiantes, y que hay uno para los docentes.