Nadie pagó las multas por violar restricciones al aislamiento obligatorio

Pasaron más de 8 meses de pandemia por Covid-19, y la gente que no cumplió con las restricciones todavía no paga multa que recibió en su momento. Algunos descargos se están evaluando, pero hay argumentos que no son procedentes porque ya caducaron en el tiempo o son inadecuados. Otros infractores directamente ni se presentaron a dar una explicación; y muchos expedientes ya tienen sentencia firme y fueron remitidos al área de Legales del Municipio para su ejecución.