Rutas

En tanto, el funcionario luego agregó: “Nos interesa que no cause conflicto el transporte y el tránsito de las arenas en el desarrollo de Vaca Muerta; pero que también que los yacimientos de arena de Río Negro puedan abastecer la producción. Para ello, discutimos sobre la ejecución de nuevas rutas y consensuamos ideas para no generar conflicto de tránsito entre las ciudades sobre las rutas 151 y 22”, precisó el ministro.

“Fue una reunión que era necesario mantener, para compatibilizar y llegar a acuerdos, porque prácticamente tenemos una misma agenda con Neuquén”, finalizó Valeri.

La próxima reunión será en Buenos Aires, instancia en la que se definirá el financiamiento para la ubicación y ejecución de rutas exclusivas para este tránsito.