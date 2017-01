Nación quiere reactivar chacras abandonadas

El diputado nacional Sergio Wisky recorrió chacras de Regina junto a productores afiliados a la cámara local y comprometió apoyo de Nación para los “chacareros vulnerables”. La reconversión es la clave que regirá los planes de asistencia para quienes quieran seguir produciendo pero estén con un pie afuera del sistema.

Tras la recorrida, el diputado manifestó: “Lo primero que tenemos que hacer es la protección social y el segundo paso es cuidar el capital, que es la tierra. Hay que desmontar las chacras fuera de producción e ir a formas de producción que permitan una recuperación más rápida, como las hortalizas”.

Wisky planteó que muchas chacras quedaron abandonadas o no producen desde hace años, por lo que no son recuperables para la fruticultura, pero sí pueden utilizarse para frutos secos u otras ramas del agro. “Para hacerlo hay que pedir el permiso de desmonte, y muchos no están en condiciones. El Estado está preparado para acompañar el desmonte y la reconversión, pero son decisiones personales las que se deben tomar. Durante años no se tomaron por los subsidios, que se sacaron porque no servían”, manifestó a FM Del Sol.