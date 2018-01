Los productores fueron a Buenos Aires en busca de un plan de asistencia que les garantice hacer la cosecha, para luego sí discutir modificaciones estructurales que permitan al sector recuperar competitividad. El objetivo de máxima era conseguir una compensación de $1,5 por kilo, la diferencia entre el costo de producción y lo que pagan las empresas exportadoras, contemplado en un petitorio enviado a Nación hace varias semanas. Pero se volvieron con las manos vacías. “Lo que pasó en la reunión fue que cada sector dijo cuáles son sus necesidades: recursos, la situación del dólar y costos. Pero a diferencia de la reunión de mayo, el gobierno no hizo ninguna propuesta”, manifestó el productor.

Agroindustria planteó como novedad la mesa de la pera y la manzana, aunque Hernández aseguró: “Es algo que venimos trabajando hace mucho y si estas mesas no tienen respuesta rápida no terminan en cosas buenas. La próxima reunión la plantearon para dentro de un mes”.

Esa decisión generó gran preocupación en el sector, desfinanciado y a días de la cosecha de peras Williams. “Le preguntamos qué hacer con la pera. Después de la reunión reclamamos respuestas a nuestra situación”, expresó el allense. Y consideró que existe “la posibilidad de que no se levante la fruta en su totalidad”, lo que acarrea “un peligro sanitario para la región”.

La Federación exigió una respuesta en los próximos días porque hay muchos productores que no saben qué hacer. “Muchos productores no terminaron de cobrar la cosecha pasada y hay otros que tuvieron que endeudarse para terminar el año, cobrando fruta que todavía no cosecharon”, graficó Hernández.

Dólar: El sector frutícola pidió a Nación que actualice el tipo de cambio, o un “dólar fruta”.

Fijarán el costo de producción

Sin respuestas desde Nación, los chacareros intentarán que el lunes se oficialice el costo de producción, para demostrar que están cobrando menos dieron del que necesitan para obtener la fruta. “Pedí que estén todos presentes: Cafi, Cinex y el gobierno nacional deben estar presentes. Necesitamos que todos reconozcan cuál es el costo porque hasta que eso no pase no se puede salir de la crisis”, manifestó el presidente de la Federación, Sebastián Hernández. El dirigente advirtió a las cámaras empresarias y Nación que “si no vienen, quedará en evidencia que no queremos hacer algo en conjunto si no buscar soluciones individuales”.