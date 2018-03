Nación avanza en la traza por las bardas

El intendente Aníbal Tortoriello, acompañado por el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, está cumpliendo una intensa agenda de contactos con funcionarios de primer nivel del gobierno nacional. Los contactos apuntan, en general, a la continuidad de obras en marcha y al inicio de otras muy necesarias para Cipolletti.

El titular de VN, Javier Iguacel, le manifestó al jefe comunal que ya está en plena etapa de diseño la traza por las bardas que tendrá a futuro la Ruta 22. El desvío hacia el norte se concretará en un punto todavía a determinar entre Fernández Oro y Allen, desde donde luego virará hacia el oeste en dirección al ejido cipoleño. A partir de aquí, se prevé que la autopista se dirija hacia la Ruta 151, donde podrá empalmar hacia el tercer puente.

La actual calzada entre el lugar del desvío entre Oro y Allen y los puentes carreteros de Cipolletti y Neuquén quedará como una avenida interurbana, cuyas características aún no se han definido. El Municipio local pretende que se avance en la ampliación de la vía existente pero esto todavía está por verse. Algunas de las obras en marcha que se proyectaban, como un puente elevado a la altura de la Isla Jordán, no se harían y otras incipientemente iniciadas no se terminarían.

Para el Ejecutivo local, el respaldo y compromiso de Iguacel con la traza por las bardas resulta por demás gratificante. Además, existe predisposición del alto funcionario para contar con el aporte técnico de la comuna y de los colegios profesionales, lo que augura un trabajo lo más cercano posible a las expectativas de la ciudad.

Proyectan más infraestructura

Fondos para una obra

Vialidad Nacional recibió el proyecto de los municipios de Cipolletti y Cinco Saltos para abrir por la zona rural un camino asfaltado entre las dos localidades. Las autoridades del organismo buscarán financiamiento para las obras en el BID y en otras posibles alternativas.

Más aportes públicos

El Municipio local, junto con otros de Cambiemos en Río Negro, solicitaron al Ministerio del Interior que aporte fondos para concretar obras más grandes en el marco del Plan Castelo.