El músico rionegrino Sebastián Barrio presentó su nuevo álbum "Devenir Interno 2", el cual conjuga música ambient, paisajes abstractos y momentos tanto new age como progresivos, los cuales convergen en esta curiosa obra conceptual que ya se encuentra disponible en formato físico para ser experimentada.

El artista, más conocido por participar de proyectos de rock y metal (como Organismo, Elessar, el homenaje Patagónico a Pink Floyd llamado Relics y Fuego Sagrado), incursiona en esta oportunidad en estilos más cercanos al slow tempo, como la música ambient de Brian Eno o el new age de Enya. En el álbum hay también reminiscencias a aquellos primeros discos progresivos/electrónicos de Jarré o al sonido cinematográfico de Vangelis.

“El material por el momento sólo se obtendrá de manera física, ya que he generado todo un paquete de objetos que busca desarrollar una experiencia que acompañe a la música en sí”, comentó el autor del disco.

Y destacó: “El álbum viene en un pendrive donde pueden escuchar el disco en máxima calidad (wav), o sino también en el mejor de los formatos de MP3. También incluye un artbook donde se encuentran textos y poesías que acompañan al desarrollo de las canciones. Y por último, para generar un mejor clima para su escucha, se incluye una vela de soja y una piedra semipreciosa ágata Cornalina".

"La música de este proyecto invita más a una escucha atenta o reflexiva, a generar una especie de “ritual” o a crear el ambiente propicio para la situación”, expresó.

Sin dudas, el artista propone una particular forma de oír música, regresando a esos momentos del pasado en el que la gente se sentaba o recostaba en su habitación con el libro del disco en la mano. Épocas en extinción ante el streaming y playlists en general.

Cómo surgió el disco y de qué trata

Desde una habitación llena de teclados en Cipolletti, y con el tiempo libre que otorgaba la pandemia del 2020 es que surgió este nuevo álbum musical.

Al respecto, Sebastián comentó que, de repente, toda esta situación del Covid-19 lo obligó, como a todos, a estar encerrado en su casa. Sin dudas, esto lo ayudó a desarrollar su proyecto.

"Tuve tiempo para sentarme con mis sintetizadores como hace años que no lo hacía y es de esta forma que pude volver a dar rienda suelta a la imaginación y a canalizar muchas de las cosas que estaba sintiendo en ese momento a través de la música. Si no mal recuerdo, en un mes compuse toda la música, aunque luego pasaron otros meses más para terminar de pulir algunos de esos temas (otros eran compuestos y grabados en el momento)”, expresó.

Sobre el disco en sí, el tecladista aseguró: “En contrapartida con la triste y trágica situación que se vivía en el exterior en aquel tiempo, creo que este álbum terminó siendo optimista y esperanzador. En una época oscura, donde la violencia de todo tipo impera en todos lados, hablar de amor es un acto revolucionario y necesario. Por ejemplo, que una discusión de tránsito sea suficiente razón para que una persona mate a otra me parece tan increíble como triste. Estas canciones surgen desde el lado totalmente opuesto a eso, buscan algún tipo de paz, de conciencia o conocimiento propio, de equilibrar las cosas y de imaginar otros escenarios. Seguramente no sea muy popular por eso, pero a nivel artístico me pareció fundamental llevar adelante este mensaje.”

Títulos como “Satori Vals” o “hishiryo” hablan también de una búsqueda más espiritual dentro del álbum. “Siempre me pareció muy atrayente para mí el saber o sentir qué hay más allá de lo que vemos, de lo aparente, y mi leve incursión en el budismo a través del Zazen me ha ayudado mucho también a saber enfocar mi búsqueda interior y a centrarme de manera más metódica en estas cuestiones. De todas formas, no quisiera que el álbum fuera visto como un disco religioso o que busca imponer algún tipo de ideología, ya que la búsqueda espiritual o artística va más allá de cualquier tipo de etiquetas que se puedan imponer".

"En este caso sólo busco generar determinadas emociones a través de determinadas melodías, siempre abrazando el sincretismo cultural”, indicó Barrio.

Si bien la música fue compuesta en su totalidad por Sebastián, fueron invitados distintos músicos que aportaron sus particulares sonidos para generar esta obra.

“Los convoqué porque sabía que podían participar a la distancia gracias a las herramientas tecnológicas actuales. Es decir que podían grabar en su casa con la suficiente calidad que un disco requiere y, además, su aporte sería esencial para que cada canción termine de sonar como la imaginaba en mi cabeza. Quería que este disco, a diferencia del primer Devenir Interno que armé, suene más orgánico, con una dimensión más natural, con más espacio y menos digital. Y así es que terminaron participando: Lucía Espeche en Cello, Víctor Batán en batería y percusión, Tito Gutiérrez en Sikus, Tomás Ramos y Santiago Varela en guitarras”.

El álbum ya puede obtenerse contactándose con el artista a través de las páginas propias del proyecto: Devenir Interno en Facebook o @devenirinterno en Instagram.