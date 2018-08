Milesi: "Las afirmaciones de Lazzaretti son atroces"

La controversia surgió a raíz de una nota publicada por LM Cipolletti en base a una entrevista realizada a Lazzaretti durante la presentación del libro de los militantes contra el aborto legal Agustín Laje y Nicolás Márquez en la región. Allí, la concejal defendió su postura en contra de la despenalización y afirmó que la ciudad “se merece un debate sobre la vida y la muerte” y que, en la actualidad, “se ha tomado la práctica del aborto como una medida de anticoncepción y se descuidaron las políticas de prevención”.

Milesi calificó las afirmaciones de la titular del Deliberante como atroces y se mostró sorprendida de que “hayan salido de una mujer”. “¿A quién se le va a ocurrir algo así? Es desconocer el sentimiento que tienen las mujeres durante un aborto. No es que un día se despertaron y decidieron hacerlo. Es un proceso larguísimo en el que la clandestinidad mata”, sentenció indignada.

La legisladora Marta Milesi aseguró que los dichos de Marisa Lazzaretti “son sesgados y, además, un insulto a la inteligencia de las mujeres”.

“Una mirada retrógrada

Respecto del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Marta Milesi aseguró que el rechazo del Senado fue una pérdida en la que ganó la clandestinidad y que, aunque es seguro que este año no será aprobada, “lo será el año que viene o el próximo, porque a la marea verde no la pueden parar más”. “La calle y la discusión la ganaron los jóvenes, es algo que me emociona. El movimiento feminista es muy fuerte y tienen la cabeza abierta. Me tocó dar charlas en la facultad, en los secundarios, en bibliotecas y hasta en charlas abiertas en Luis Beltrán, y en todas esas oportunidades la mayoría de los presentes eran jóvenes con un criterio claro, preguntas increíbles y una mente muy abierta”, concluyó.

