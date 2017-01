Miles de familias cipoleñas colmaron ayer la Isla Jordán

Como no podía ser de otro modo, dado el intenso calor que se registró ayer, la Isla Jordán atrajo a gran cantidad de cipoleños y visitantes ansiosos por disfrutar de su extensa zona verde y de darse también, en lo posible, un chapuzón en las piscinas de los clubes y en el piletón municipal.

Con una temperatura que estuvo cerca de los 40 grados centígrados, la jornada dominical no se presentaba como para quedarse encerrado, y más para aquellos, que son muchos, que no cuentan con aire acondicionado o viviendas agradablemente frescas.

Para colmo, desde la mañana y hasta avanzada la tarde, la ciudad completa tuvo que soportar un corte del servicio de agua potable y, en algunos sectores, también la falta de electricidad. Con ello, todos los que pudieron se lanzaron en búsqueda de refrescarse a la siempre atractiva Isla Jordán.

En el sector, tanto el área de acampe como los varios clubes particulares existentes y el piletón de la comuna tuvieron una gran afluencia de gente.

No faltaron, aunque está prohibido, los adultos y niños que se metieron al agua del río Negro, que está contaminada y desde hace año no se puede utilizar para el baño ni ninguna otra actividad que implique meterse en el agua. Además, en el lugar no hay bañeros ni controles para asistir a quien pueda sufrir un percance.

Los vecinos que estuvieron en la Isla manifestaron su placer por poder escapar a las temperaturas de la ciudad, donde, por la reverberación del cemento y el asfalto, puede haber dos o tres grados por encima de los registros oficiales. También hubo gran concurrencia al llamado balneario de El 30.

"No daba para quedarse en casa con tanto calor. Vinimos después de comer y nos trajimos gaseosas y, por supuesto, el mate”.Juan Carlos. Vecino del barrio Don Bosco