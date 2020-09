Miércoles de marchas, a favor y en contra de la zona

Se trata de los empleados del sector del empaque, del hielo y los peones rurales, que no perciben el porcentaje de zona que podría llegar a ser ley en el Congreso. Por eso convocaron a una marcha en el centro cipoleño en la mañana de este miércoles.

La Zona Desfavorable es un porcentaje que tiene en cuenta el alto costo de vida en la Patagonia. Es un derecho, y la gran mayoría de los trabajadores lo percibe.

En simultáneo, algunos chacareros de Cipolletti y Fernández Oro que se oponen a pagar este beneficio a los obreros, se concentrarán en los accesos a la ciudad con sus maquinarias. Esta decisión dividió a la Federación de Productores, que no de definió a nivel regional. Parte de las organizaciones lideradas por Sebastián Hernández se opusieron a marchar y sólo algunos productores autoconvocados se apostarán en la mañana del miércoles sobre la rotonda de rutas 22 y 151. Aún no se sabe si la medida incluirá corte en los accesos a los puentes o no, y esa decisión se tomará según el número de chacareros presentes.

“La fruticultura tiene mil necesidades, pero ahora estamos con eso de la zona. Con este proyecto, el día de cosecha se va a 4000 pesos. Es inviable. Con ese costo para qué voy a seguir produciendo, mejor dejo la chacra”, aseguró el productor cipoleño Horacio Pierdominicci.

Además del impacto que tendría para la actividad, el chacarero sostuvo que rechazan el planteo del gremio Uatre porque “nosotros ya estamos pagando” un salario que contempla un costo de vida más alto. “Si vos vas a Cuyo, la gente no gana lo que pagamos nosotros”, detalló.