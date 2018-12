Michetti en Neuquén: "Pechi Quiroga es nuestro candidato" 

¿De qué se trató la actividad partidaria que encabezó?

Tuvimos un almuerzo con toda la gente de Cambiemos de la provincia. Me sorprendieron con esta escuela de precandidatos a intendente. Es buenísima la idea, los une, genera una red, los va preparando de verdad. Siempre estamos en contacto con nuestros compañeros. Somos un solo equipo, liderados por Mauricio Macri. Creemos en la necesidad de que Argentina dé un salto cualitativo institucionalmente. Tengo una relación muy linda con Pechi, porque siempre lo he valorado como gestor, que va a lo concreto. No está haciendo castillos en el aire, al contrario, tiene mucha obsesión por concretar cosas que sean servicios a la ciudadanía.

Dijo que Quiroga es un candidatazo. ¿Cómo puede influir esto en la buena sintonía que tienen con Gutiérrez?

Tengo una relación personal muy buena con Omar Gutiérrez. A mí me parece un buen dirigente político. Lo que pasa es que nosotros como gobierno nacional, que está gestionando, que tenemos a cargo de la responsabilidad de gobernar, tenemos que llevarnos lo mejor posible con los gobiernos provinciales. Tenemos que llevarnos bien con la persona que está gestionando porque, si nos llevamos mal, terminamos perjudicando a los argentinos, y los neuquinos son argentinos. Hemos trabajado muy bien con los gobernadores y la verdad es que tenemos sólo cinco en las 24 provincias. Ahora, cuando uno está hablando ya de candidaturas a las elecciones y a la posibilidad de que en la campaña electoral dispute nuestro espacio político con el que hoy está gobernando, yo soy de las que quiere que tengamos más personas gobernando de Cambiemos que de otro partido, porque si no, no estaría convencida de lo que Cambiemos puede darle a la ciudadanía.

Neuquén me da la impresión de que podría tener un cambio en el signo político de gobierno porque hace tantos años gobierna el mismo”.

¿El candidato de Nación va a ser Pechi?

Obviamente. Lo que no quiero adelantar es que ya está decidido porque eso es una decisión de los dirigentes locales. Pechi es un muy buen candidato por su experiencia de gobierno, su experiencia de dirigente político. Ha estado en la oposición, es una persona que viene trabajando en la política desde que era adolescente, tiene toda la validez para poder gestionar la provincia. Neuquén me da la impresión de que podría tener un cambio importante en el signo político de gobierno, porque hace tantos años gobierna el mismo. Me parece que es importante que la gente lo pueda analizar como un cambio importante, para también darles la oportunidad a otras personas que están hace mucho tiempo desde las intendencias, como por ejemplo la de Neuquén.

¿Cuál es el lugar que tiene Vaca Muerta para Nación?

Es muy importante para el país y es una de las prioridades de desarrollo que tiene el Gobierno. Creo que lo hemos demostrado con la importancia que se le ha dado desde el inicio de este gobierno al tema Vaca Muerta, tanto con el anterior ministro de energía (Juan José Aranguren) como con el secretario actual (Javier Iguacel).

¿Qué cree que va a pasar con la inflación en 2019?

Estamos con la calma que va apareciendo en la cuestión cambiaria, que se va como estacionando, como acomodando en esa banda de fluctuación del dólar que hemos podido mantener; además, está el hecho de haber llegado al acuerdo con el FMI con una tasa de préstamo muy baja. Y también con la posibilidad de generar con el FMI una relación distinta a la hora de gestionar el crédito. Eso nos va dando otra seguridad, otra espalda.

¿Se puede llevar tranquilidad a la gente?

La inflación puede volver a tomar el camino que habíamos tomado durante casi dos años, un camino a la baja como el que llevábamos hasta abril, mayo, que empezó el problema cambiario. Si ya habíamos tomado una senda de crecimiento tras cinco años, tenemos que estar convencidos de que en una mejor situación desde lo cambiario, desde lo financiero, podemos estar recuperando esa senda. Siempre con un cuidado importante de no generar expectativas ampulosas, porque ya las tuvimos, pero sí entendiendo que estamos preparando el país muy bien para volver a retomar la senda del crecimiento y la baja de la inflación.

¿Va a ser candidata en 2019?

Acompañar a Mauricio es un enorme honor. Hemos compartido la construcción del partido, la del gobierno de la ciudad, tenemos una relación de confianza plena, hemos dado muestras de un cambio histórico de la Presidencia porque hacía décadas que no había una armonía con el vice. Tenemos una vicepresidencia con tareas específicas, antes había un vice que era una persona que podía llevarse bien o mal con el presidente, por lo general, mal. Fíjate acá (por Neuquén), que tienen el problema con el vice. Me ha dado mucha confianza para poder representarlo. Me encantaría acompañarlo, pero siempre digo que la persona que conduce es la que debe tomar la decisión, tiene que sentirse cómodo, yo sé que Mauricio se siente muy cómodo. Existe la posibilidad de que me pida otra cosa o que me pida lo mismo. Lo veremos más adelante.

