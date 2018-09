Meza comparó al gobierno de Tortoriello con la dictadura

Durante la jornada de protesta, Meza, líder de un numeroso grupo de municipales cipoleños, dijo que están en la calle en su aniversario para repudiar las políticas del intendente, quien ahora “quiere ser gobernador y es un maltratador”. “Tortoriello ha despedido a delegados, desconoce las elecciones, yo creo que se equivocó de tiempo. Esas son prácticas del tiempo de la dictadura”, expresó.

Con esas duras palabras el dirigente gremial volvió a cargar las tintas contra el jefe comunal, quien ni siquiera los convoca a paritarias a la hora de fijar las pautas salariales de los empleados de la comuna.

Además, el sindicalista dijo que se trata de actos discriminatorios, y que por eso lo denunciaron en la Justicia y mantendrán ese reclamo hasta el final de su mandato.

“Lamentamos el maltrato que Tortoriello tiene con nosotros. Agradecemos a la comunidad porque sabemos que a veces molestamos, pero deben saber que nuestros reclamos son por la persecución y el maltrato del intendente, típicos de tiempos de dictadura. Seguramente, Tortoriello, te vas a ir, y no con un buen recuerdo de los municipales. Confiamos en vos y nos defraudaste”, cuestionó el dirigente en diálogo con LM Cipolletti.

Los manifestantes mantuvieron cortada la calle Yrigoyen, entre España y Villegas, desde las primeras horas de la mañana y se fueron al mediodía. Como era de esperar, ninguna autoridad municipal bajó para escuchar de qué se trataban los reclamos.

Es que el diálogo entre el gobierno municipal y Sitramuci ya no existe. Desde el Ejecutivo directamente desconocen al gremio ya que -aseguran- no tienen la personería jurídica correspondiente porque no tienen los papeles al día. Meza, por su parte, asegura que esto no es así, por lo que culpa a Tortoriello de persecución sindical y discriminación.