El capitán del seleccionado argentino de fútbol, el crack rosarino Lionel Messi , advirtió que el equipo “se cae al primer golpe” y pidió “cambiar la cabeza para salir de esta situación de mierda”, tras la caída 0-3 ante Brasil en Belo Horizonte por la 11ma fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El astro de Barcelona también admitió que el equipo “no puede cometer más errores” y alertó sobre la impaciencia de los hinchas argentinos, aunque también dijo que “si se le gana a Colombia”, el martes por la 12ma jornada, el seleccionado que conduce Edgardo Bauza volverá a meterse en la pelea por la clasificación.

“No esperábamos este resultado -dijo Messi-, más allá de que jugábamos en una cancha difícil y con un rival durísimo, y hasta el primer gol de Brasil el partido era parejo. Pero después nos perdimos, nos desarmamos y lo pudieron liquidar. No podemos repetir un partido así sino no vamos a poder salir de esta situación”.

“Tenemos margen de error cero -añadió- y no podemos perder más puntos, pero dentro de todo lo malo al menos seguimos dependiendo de nosotros mismos. No se pueden escapar más puntos sin importar el rival que toque”.

Dentro de una dura autocrítica luego del encuentro, Messi reconoció que el equipo “se cae al primer golpe y no puede reaccionar, no puede levantarse”, situación que vinculó a que viene “de muchos golpes y resultados negativos”.

“Por eso somos más que concientes de que tenemos que cambiar muchas cosas, sobre todo en el juego. Es el peor momento de la selección en los últimos años -agregó-. Ahora no podemos cometer más errores porque cuando estás en esta situación lo importante es ganar, conseguir los puntos, y después eso te da tranquilidad para jugar bien y mejorar”.

De cara al choque del martes con Colombia, pidió “cambiar la cabeza y pensar en positivo para salir de esta situación de mierda, porque cuando no estás bien de la cabeza las piernas no responden. Hay que ganar porque todavía quedan muchos partidos, son muchos puntos en juego y estamos todos muy cerca en la tabla. Nosotros no pensamos en no clasificarnos para el Mundial”, enfatizó.

También pidió a la gente de San Juan, que será escenario del partido con los colombianos, que tengan “un poco más de paciencia”, porque recordó lo sucedido en Córdoba en la caída ante Paraguay: “A mí no me tocó estar pero lo vi por la tele y se notaba que los hinchas al mínimo error nos insultaban, nos puteaban. Y eso no ayuda”.

“Hay que estar más unidos que nunca -concluyó-, porque todos queremos estar en el Mundial. Nosotros más que nadie. Pero cuando entrás en esta dinámica negativa y el entorno no acompaña, se nota, se siente”.