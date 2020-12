Mercedes Ibero se despidió de los partes diarios de Covid

"La decisión de no continuar con los partes diarios es quizás sólo por algún tiempo. Estamos con una ocupación de camas que no es de colapso. Lo que siempre intentamos hacer desde el ministerio, nuestra prioridad fue no colapsar el sistema sanitario. La información de todos los días quizás no sería importante que yo estuviera acá. El parte escrito continuará, no se dejará de brindar información", expresó.

Dijo que además de los periodistas, eran muy importante las preguntas de los vecinos. "Creo que hoy muchos de ustedes saben mucho más de Coronavirus que yo. Cuando hayan buenas noticias, también nos volveremos a ver", finalizó.

El último parte sanitario

En el último parte sanitario de Río Negro se informó de 212 pacientes durados, 249 nuevos contagiados y 6 personas fallecidas.

Los pacientes curados fueron 19 de General Roca, 5 de Allen, 4 de Cervantes, 3 de Ingeniero Huergo, 5 de Villa Regina, 1 de Cipolletti, 2 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 3 de Campo Grande, 19 de Choele Choel, 7 de Luis Beltrán, 5 de Viedma, 31 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 87 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dina Huapi, y 9 de El Bolsón.

Una mujer de 50 y un hombre de 90 años de Allen fallecieron, también una mujer de 81 años de Cipolletti, una mujer de 89 y un hombre de 81 años de San Carlos de Bariloche, y una mujer de 77 años de Dina Huapi.

Entre los nuevos confirmados están 27 personas de General Roca, 12 de Allen, 3 de Cervantes, 1 de General Godoy, 8 de Villa Regina, 16 de Cipolletti, 1 de Fernández Oro, 1 de Campo Grande, 9 de Choele Choel, 2 de Chimpay, 4 de Luis Beltrán, 5 de Lamarque, 1 de Río Colorado, 25 de Viedma, 26 de San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 2 en Sierra Grande, 74 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dina Huapi, 11 de El Bolsón, 1 de Comallo, 6 de Ingeniero Jacobacci, 3 de Maquinchao, y 7 de Los Menucos.

Actualmente Río Negro tiene 2.290 casos activos: 191 de General Roca, 54 de Allen, 7 de Cervantes, 3 de General Godoy, 69 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 111 de Cipolletti, 6 de Fernández Oro, 15 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 11 de Campo Grande, 48 de Catriel, 46 de Choele Choel, 17 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 41 de Luis Beltrán, 40 de Lamarque, 5 de Pomona, 10 de Río Colorado, 165 de Viedma, 204 de San Antonio Oeste, 60 de Las Grutas, 6 de Sierra Grande, 1 de Valcheta, 987 de San Carlos de Bariloche, 19 de Dina Huapi, 78 de El Bolsón, 2 de Pilcaniyeu, 5 de Comallo, 32 de Ingeniero Jacobacci, 12 de Maquinchao, y 39 de Los Menucos.