Cuando el impacto de dos positivos nuevos generaba franco temor y preocupación en la sociedad cipoleña, Ibero aseveró que estamos lejos de que colapse el sistema. No obstante, advirtió que es necesario que la gente sienta que toda persona que tiene enfrente puede estar infectada de coronavirus. "El virus entra y no nos damos cuenta. Ya lo hizo en los lugares más preparados del primer mundo. Entró igual e hizo destrozos", acotó.

Por eso, las medidas de distanciamiento social que se repiten de forma incesante al cabo de 70 días de cuarentena son la clave para frenar el virus. No hay otra. Y en medio de una sucesión de contagios que se investigan, Ibero consideró más prudente "cuidarnos" que juzgar a la persona que está enferma.

"No creo que nadie lo haga con maldad ni tenga ganas de contagiarse. Es muy importante no señalar, porque si no la persona que puede tener síntomas no consulta o luego no cuenta con quiénes estuvo", indicó.

En diálogo con LM Cipolletti, recordó que el "objetivo número uno es que no colapse el sistema", de modo que la situación con la cifra de casos que tiene la ciudad está bajo control.

Sin embargo, se anticipó a la situación que se puede dar en los próximos días: "Cuando aparece un caso positivo, hay 14 días por delante donde se pueden dar más casos. Sería bastante lógico que esto pase, pero no significa que se vaya a producir un desborde".

En cualquier caso, cuando esto suceda, remarcó la importancia de aislar a las personas que pueden haber estado en contacto con un positivo.

Las Perlas

En Las Perlas sucede que el jefe de la unidad contrajo el virus y luego se confirmó el diagnóstico de tres efectivos que residen en Cipolletti y uno más con domicilio en Neuquén. "No sabemos si el primer caso positivo es el caso cero, y tal vez nunca lo sepamos", aseguró Ibero.

Sostuvo que no necesariamente el jefe de la unidad contagió al resto. "Habiendo otros positivos dentro de un mismo grupo, no sabemos quién fue el primero que se contagió y contagió a los demás. Es imposible saberlo", afirmó.

"En Balsa Las Perlas, todo está conectado con todo. Pero no tiene nexo con lo que sucede en la Comisaría 24", cerró Ibero.

En la unidad policial del barrio Don Bosco también hay un caso confirmado que obligó a aislar a los agentes con los que tuvieron contacto estrecho en los días previos al contagio.

14 Los días clave a partir de cada caso confirmado

Es el periodo en el que la enfermedad se contagia, por lo que se realiza un monitoreo de los contactos estrechos para que se cumpla el aislamiento.

LEÉ MÁS

Un policía de la Comisaría 24 tiene coronavirus y aíslan al personal

Investigan si un asado desató la ola de contagios