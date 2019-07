Mellado eligió su destino: jugará en Chaco For Ever

El Milan de Pergamino mostró interés por retenerlo para la próxima temporada. Desde la provincia de Buenos Aires también tenía el camino allanado para seguir en la divisional, pero apareció una oferta superadora desde Chaco y el ex Los Unidos, inferiores de Banfield, Ferro de Pico, Deportivo Roca y que actualmente entrenaba con el grupo de Unión Vecinal en Lifune, armó los bolsos para ponerse la camiseta de For Ever. “Me hubiera gustado volver a Cipo, pero como dije al principio de las negociaciones, ya no pasa solo por los sentimientos. Tengo una familia y decidí lo mejor”, explicó.