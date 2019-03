Consultada sobre el manejo de encuestas, la candidata de Cambiemos dijo que están bien posicionados y en constante crecimiento. “Estamos haciendo una campaña muy austera, y estamos creciendo en número de adhesiones y en conocimiento. Hace tiempo estoy pidiendo un debate público con todos los candidatos, y esto debería ser obligatorio. Tenemos que poder discutir las ideas, pero no tuve eco en las otras fórmulas. Nosotros contamos con proyectos como el plan de reducción impositiva, y presentaremos el miércoles en Cipolletti el plan de seguridad, y el viernes en Roca el plan de salud. Trabajos con propuestas y soluciones concretas para las problemáticas de los rionegrinos”, contó la allense.

"Estamos creciendo en toda la provincia"

Expresó que cuando en el país se habla de Río Negro, dicen peras, manzanas y Bariloche: y en eso se está enfocando Cambiemos. “La crisis frutícola tiene solución y nos enfocamos en eso. Tenemos que trabajar en tres ejes: en los productores que no están actualmente produciendo y están fuera del sistema, en aquellos productores que están en vigencia, pero a punto de caer por la falta de rentabilidad, y también apoyando a aquellos productores que consiguen rentabilidad porque manejan más la cadena de producción. A todos hay que ayudarlos con un Estado presente, con infraestructura, con caminos rurales y conectividad. Más del 40 por ciento de las chacras están abandonadas y tenemos que revertir eso”, expresó Matzen.

El miércoles presentarán el plan integral de seguridad, basado en el diagnóstico que hicieron sobre la fuerza policial rionegrina. Según Matzen, la Policía es el segmento de los empleados públicos que está en peores condiciones, con un estatuto de la década del 70, muchas sumas no remunerativas, sueldos de retirados deplorables, y malas condiciones laborables.

“Vamos a proponer la creación de la Agencia de Investigación Penal, permitiendo adelantarse al delito. Tenemos que introducir tecnología a la fuerza pública para prevenir y trabajar sobre el delito de manera real, de la mano de centros de monitoreo en todas las ciudades. Hay más de 800 efectivos con tratamiento psicológico, y va de la mano a que se los capacita 6 meses y se los larga a la calle porque creen que el problema se resuelve con más cantidad. Se necesita profesionalismo no cantidad. Es un gran error eso”, criticó la candidata.

"Río Negro necesita una línea provincial de atención para casos de violencia de género"

Sobre la violencia contra las mujeres, Matzen dijo que se necesita presupuesto real para combatirlo. “Podemos armar un ministerio, pero si no hay presupuesto nos quedamos sólo en el título. Sobre todo, hay que hacer funcionar lo que ya existe y no anda. La línea 144 es atendida desde Buenos Aires, desconociendo la geopolítica provincial. Necesitamos una línea provincial. Todas las comisarías tendrían que tener un área de la mujer, donde no se la revictimice. La respuesta debe ser integral, abarcando la justicia, la salud y la educación”, explicó. Además, afirmó que una mujer gobernadora tendrá otra sensibilidad sobre estas problemáticas, porque una mujer tiene una mirada más integral respecto a las cuestiones de género. “Las mujeres somos factores de cambio y transformación, en cualquier ámbito”, remarcó.

No le tengo miedo al voto “antiaborto”

Lorena Matzen y Flavia Boschi

“No le tengo miedo a nada, y menos a eso”, respondió Matzen. Dijo que la fórmula compuesta junto a la cipoleña Flavia Boschi es plural, porque ella lleva el pañuelo verde, pero su compañera el celeste.

“Tenemos que convivir. No debe haber grieta. No soy fundamentalista, y no estoy a favor del aborto. Si estoy a favor de la legalización, que es diferente. Lo legal permite que quien esté en contra también tenga la posibilidad de optar, porque es inclusiva. La situación actual no impide el aborto. Si esto se blanquea el mismo sistema podrá asistir, e incluso disminuir los abortos y los peligros de las intervenciones. Es necesario un Estado con derechos para todos. Aún en casos donde la ley dicta que se puede aplicar el aborto, obligan a nenas de 10 años violadas a padecer cesáreas marcándolas para siempre y poniendo en peligro a las dos vidas. Eso es una aberración”, comentó Matzen.