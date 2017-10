Durante una entrevista con la radio roquense La Súper, Matzen expresó que sufrió en carne propia la manipulación del caso Maldonado. " Yo lo sufrí. Armaron un graf con declaraciones que yo no hice, y me hizo mal. Nosotros venimos de la conformación de Alfonsín, los que le hicieron el juicio a las Juntas y crearon la Conadep", comentó.

Agregó que tiene mucha preocupación y quiere que aparezca. "Me preocupa lo de la gente fundamentalista (RAM). No es una cuestión menor en la cordillera. Me reuní con las comunidades mapuches y desconocen las tareas del RAM y se sienten perjudicados por ese accionar. Quiero saber la verdad, qué pasó, pero quiero dejar en claro que de ninguna manera se puede tomar como desaparición forzada. El Estado no pudo dar una orden de desparecer y es muy grave esa acusación", remarcó la candidata de Allen.

Sobre la actuación del ex juez de la causa, Guido Otranto, dijo que fue muy lenta y que se manoseó mucho el caso.

"Repudio que se utilice estas cuestiones de forma política. El gobierno también está con la misma preocupación. Es llamativo que hasta el momento tengamos muy pocos datos", cuestionó Matzen.