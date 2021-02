MasterChef Celebrity 2 arrancó con sorpresas, memes y quejas

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLnfIrqIM4P%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOQ1QZBocKeb3Di03DZCvuzZCZCFrQvf3v0ZCS6ATvpY5iDc2MJx4HdinFiUG9PpJnwX6hLZBkmIOMqZCzrkQLaqnlein6vOgGeHo1ZABwxZA13xZBx9v9ih2lqmW4UelJirgKBYEKBl920CnyqaYflzpeEO8AZCeZAedQZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

“¿Otra vez? La verdad, vieja, ponete las pilas y mejorate, ya está...¡Mirá que yo ya no sé más qué cocinar!”, dijo el actor mirando a cámara, como pidiéndole a su madre que se apiadara de él.

A conocer la cocina Los participantes se empiezan a amigar con las estaciones que los cobijarán durante toda la competencia Mirá #MasterchefArgentina en https://t.co/dNQfV5BzfF y Mi Telefe pic.twitter.com/7c9QXMDIxS — telefe (@telefe) February 23, 2021

La segunda sorpresa de la noche, vino de la mano de la campeona de MasterChef Celebrity 1, Claudia Villafañe quien dijo presente en el piso junto a la subcampeona Analía Franchin y sus ex compañeros Martín "Mono" Fabio y Roberto Moldavsky, quienes además de entregar los delantales a los nuevos participantes, les dieron consejos para encarar la competencia.

“El consejo que tengo es que no se relajen, porque acá ‘cocodrilo que duerme es cartera’”, dijo Franchín y remarcó queque es importante hacerle caso al jurado. Por su parte, la Tata señaló: “Lo que les puedo decir es que sean auténticos. Me considero una ama de casa y cocino como en casa, aunque ahora aprendí un montón de cosas”.

Acto seguido, Moldavsky tomó la palabra para aconsejar “qué no hay que hacer”. “Lo más importante es manejar el nivel de frustración. Llegas pensando que sos un gran cocinero, porque tus amigos te dicen que los fideos te salen increíbles. Y descubrís que no, que sos un desastre”, dijo. Luego, el Mono de Kapanga remarcó: “Principalmente, no se corten, no se quemen y terminen el plato”.

¡Mirá quiénes vinieron! La Tata @analiafranchin @moldavskyrober y @monokpg vinieron al estreno de #MasterchefArgentina para decirle a los nuevos participantes lo que hay y lo que NO hay que hacer https://t.co/g1U8b7C8PL y Mi Telefe pic.twitter.com/3Po0W1dHWD — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 23, 2021

En esta primera edición, el desafío tuvo una temática de casamiento. Y los ocho participantes seleccionados debían preparar, en 60 minutos, un menú en cuatro pasos, con tres variedades de finger food, una entrada, plato principal y postre trabajando en dos equipos. Finalmente, el veredicto del jurado fue favorable para el equipo rojo, integrado por Sol, Georgina, Dalmau y la Chepi, con lo cual el azul, conformado por Aráoz, Fernando Carlos, Dalla Libera y Alex, tuvieron que tomar el delantal gris para pasar directamente al jueves de última chance, mientras el rating seguía superando los 17 puntos.

En el primer envío Alex Caniggia se destacó por su actitud y por sus preparaciones que sorprendieron al jurado, dado que le tenían poca fe.

El Emperador @alexcaniggia llega a #MasterchefArgentina con toda su impronta y quiere conquistar al jurado Para arrancar, mucha confianza, mucho estilo y diálogo en italiano con @donatodesantis pic.twitter.com/8AUSQalLTf — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 23, 2021

Sol Pérez también se lució al presentar un postre.

Capitana del equipo rojo y encargada de los postres @SolPerez la rompió con su torta y dejó boquiabierto al jurado de #MasterchefArgentina ¿Nace una candidata? https://t.co/dNQfV5BzfF + Mi Telefe pic.twitter.com/7nRVPtPqOx — telefe (@telefe) February 23, 2021

Una vez más MasterChef logró captar la atención del público en la pantalla chica y generar millones de comentarios en las redes.

A que hora termina marley amigo yo quiero masterchef — Rojas Lourdes (@lxxrdes) February 23, 2021

Para mí es súper tarde el horario de MasterChef encima tardan más con el programa pedorro de Marley — Storm (@CeleDaura8) February 23, 2021

Cuando arrancar Masterchef? Raja de acá Marley, xfis. pic.twitter.com/kCHEydyhj8 — me dicen milu (@cmlqueena) February 23, 2021

acá esperando que termine marley y empiece masterchef pic.twitter.com/XtEedxpkoA — new order - vida pobre (1985) (@souvIaki) February 23, 2021

Todos odiamos a Marley!



Queremos Masterchef!!!! — Lauris (@SuculentaSoy) February 23, 2021

Alguien que me explique por qué me estoy bancando a un señor intentando meter palos en un rollo de papel higiénico en completo silencio mientras Marley y flor Peña miran QUE EMPIECE MASTER CHEF — Kiata (@KiaraShifres) February 23, 2021

Ya son y 40 Marley y la que ta parió PONEME MASTERCHEF LOCO — Maia (@Maia31890953) February 23, 2021

SI PONEN MASTERCHEF 22:30 XQ MIERDA NO EMPIEZAN A HORARIOOOOOOOOOO LRPM MARLEY ÁNDATE — GIANE (@GianePerez2) February 23, 2021

yo cuando apareció fede bal en master chef pic.twitter.com/2cYFUvYMlS — aaron (@shawnftoctavia) February 23, 2021

- Yo: Por suerte nos libramos de Fede Bal

- Fede Bal: *aparece en Masterchef*

- Yo: ...#MasterChefArgentina pic.twitter.com/3ugeCK3odw — Santi Spampi (@SantiSpampi8) February 23, 2021

- Fede Bal tiene ventaja porque ya estuvo

- La ventaja: #MasterChefArgentina pic.twitter.com/9HCJPlRSUY — Metiste Un Tuitazo (@UnReTuit) February 23, 2021

¿Se dieron cuenta de que todos los #MasterChefArgentina tienen un equivalente de la edición pasada?

Sol Pérez es Marengo, Chepi es Belu Lucius, Juanse es el Mono, Alex es el Polaco, Daniel Araoz es Moldavsky, Flavia es la Claudia, Georgina es Franchin... y Fede Bal es Fede Bal. — Pablo Grabarnik (@subtepass) February 23, 2021

Fede Bal: "¿Te pensaste que te librabas de mí? No, mi cielo".



Martitegui: pic.twitter.com/qj0HjzO9V2 — Lucas (@LucasAcosta96) February 23, 2021

los que pensabamos que claudia fontan reemplazaba a carmen barbieri y ahora aparece fede bal#MasterChefArgentina pic.twitter.com/UFqI9A04qU — •• (@tremendabooluda) February 23, 2021

siento que la relación de alex caniggia y german va a ser como la rivalidad q tenían con fede bal en la primera temp

#MasterChefArgentina pic.twitter.com/EyMa6OOriE — •• (@tremendabooluda) February 23, 2021

OTRA VEZ LA FEDE BAL pic.twitter.com/iecLGqCVyQ — Mr. Kaplan (@yoFriedrichs) February 23, 2021

Yo viendo que aparece Claudia y el mono en #MasterChefArgentina pic.twitter.com/E82JAkYhTj — Villar Belén (@beleniuxs) February 23, 2021

APARECIERON EL MONO Y CLAUDIA, ESTOY ASI#MasterChefArgentina pic.twitter.com/XUfPnubdZC — Santi Spampi (@SantiSpampi8) February 23, 2021

Estoy analizando cada movimiento de los participantes para ver a quienes voy a amar y en quienes voy a destilar mi odio #MasterChefArgentina pic.twitter.com/Se24phQDhu — Isma Oliva † (@isma_max) February 23, 2021

fernando : y ese es el plan chicos

todos: ok

alex caniggia: ESTE CASAMIENTO ES SARPADO EN BARATS #MasterChefArgentina pic.twitter.com/gdXjZCPOdA — amo la falopa (@lolololopez_) February 23, 2021

- Del Moro: y tu papa te va a ver?

- Alex Caniggia: no, estamos peleados

- Del Moro: ...#MasterChefArgentina pic.twitter.com/trQwV4iJFT — Santi Spampi (@SantiSpampi8) February 23, 2021

Encontré a Alex caniggia y al loco Montenegro pic.twitter.com/f82eASl4xB — Anittagoldar (@anittagoldar) February 23, 2021

No me digan si no es Alex caniggia y Hernan Montenegro #MasterChefArgentina pic.twitter.com/wYFqsBM54O — Bazinga! (@Luci_tommasini) February 23, 2021

Alex Caniggia en versión María Elena Fuseneco. #MasterChefArgentina pic.twitter.com/iJ40a6iD0T — Camila Miele (@camumiele28) February 23, 2021

#MasterchefArgentina El loco Montenegro y su gran amigo Alex Caniggia... pic.twitter.com/6oWPXsV5Wl — Emiliano Ariel (@Emilian42989563) February 23, 2021

El look de Alex Caniggia de algún lado lo tenía visto!#MasterChefArgentina pic.twitter.com/q3xTcHWMEn — A. Vitola (@AVitola2) February 23, 2021