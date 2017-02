Más quejas por la aparición de nuevos microbasurales

Los vecinos de los barrios 200 Viviendas y Managua están cansados de vivir entre microbasurales. Acusan al Municipio por la falta de limpieza y a los propios habitantes de la zona por tirar todo tipo de desechos en lugares no permitidos.

Uno de los sectores más conflictivos es el de la calle Don Bosco, entre Fray Mamerto Esquiú, Antonio Turrín y Scalabrini Ortiz. Allí existen varios microbasurales que amontonan desechos de todo tipo en veredas, e incluso en la propia calle. Bolsas de consorcio, tambores, electrodomésticos viejos y hasta escombros se amontonan en pequeñas montañas.

Irma, una vecina de las 200 Viviendas, indicó a LM Cipolletti que denunció la situación en reiteradas oportunidades en la Secretaría de Servicios Públicos, pero que las soluciones tardaron en llegar. “Llamé muchas veces porque es insoportable vivir entre la basura. A veces vienen y limpian el sector de los canastos, pero a los pocos días la basura se vuelve a acumular. En el lugar tenemos un playón deportivo inaugurado hace pocos años que vive lleno de basura y yuyos. No entiendo por qué la gente insiste en tirar la basura en la calle y no donde corresponde, pero tampoco entiendo por qué el Municipio no se dedica a limpiar esta zona más seguido”, cuestionó la mujer.

Es cierto que la situación no es nueva, pero se fue agravando con el tiempo, principalmente luego de que en la ciudad se cambiaran los contenedores, que absorbían una mayor cantidad de basura, por unos pequeños cestos que colapsan rápidamente sólo con las bolsas domiciliarias.

“Los canastos no dan abasto, viven llenos y la basura cae al piso. Una vez que la bolsa se rompió, el basurero ya no la lleva y queda ahí hasta que alguno de nosotros la levante. No hay un buen servicio y está cada vez peor. También son los propios vecinos que no respetan nada y amontonan todo tipo de desechos en cualquier lado. En verano los bichos proliferan y el mal olor hace imposible vivir con las ventanas abiertas”, comentó Irma.

Los microbasurales se replican en cada esquina y descampado en los barrios de la zona norte. En la calle Don Bosco, en inmediaciones de un frigorífico, las montañas de basura se expanden provocando focos infecciosos y afeando las calles de la ciudad. La zona de las 1200 Viviendas, la avenida La Plata y el barrio La Paz son otros de los sectores elegidos por la gente para depositar chatarra. Hasta el mismo Parque Norte sufre la desidia de los vecinos que ni siquiera respetan el espacio verde más grande de la ciudad.

Sucios: Las quejas son contra el Municipio y también contra los vecinos que tiran la basura.