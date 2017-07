Una vecina, de iniciales M.A., fue frontal, a través de Facebook, en su repudio y hasta posteo de que, por la situación en que viven los perros, ya ha radicado una denuncia en una fiscalía, producto de la cual se han efectuado pericias en el lugar.

Sus expresiones tuvieron más de 50 comentarios, 90 respaldos y 93 compartidos por parte de otras personas; manifestó que todos los implicados en el trato inadecuado que se está dando a los canes “darán explicaciones a la Justicia”.

“Yo no soy nada más que una ciudadana, señores, pero voy a hacer valer los derechos de los sin voz”, enfatizó y aclaró que “todo aquel que proteja” a los que define de muy mal modo “son cómplices”.

Sostuvo que los perros de la Isla Jordán se atienden en su cuenta veterinaria y dijo que “no hay veterinario en el lugar”. “Llevamos nosotros a castrar los perros al Club San Martín como cualquier vecino lo hace. Nadie puede afirmar la salud de un perro que no ve. Yo llevé varios perritos del fondo a atender y tienen desnutrición. Es más, como están encerrados en espacios de 1x1 toda su vida no tienen músculos. A mí nadie me cuenta esto, esto lo vivo”, manifestó.

La internauta, que acompañó con fotos sus planteos, cuestionó a las fundaciones protectoras que “permitieron que esto ocurra” y aseveró que las “9 bolsas de alimento pedorro por día” no satisfacen las necesidades nutricionales, además de que el producto no es de calidad, lo que se ve en que los animales “cagan verde”. Aseguró que en el predio hay un solo cuidador y que el sector permanece sin cerrar y con “el cercado tirado”. También denunció que hay un único contenedor disponible y que no se lo descarga durante largo tiempo y criticó que hasta ahora no se haya efectuado ninguna campaña de adopción para los canes. “Cero”, aseveró.

Una sola persona a cargo del predio

De acuerdo con la mascotera más indignada de Facebook, MA, el empleado despedido José Chuliver sigue sin ser reemplazado pero sigue yendo “porque nadie alimenta a sus animales y nadie limpia atrás”. Esta afirmación fue confirmada ayer por el gremio Sitramuci, que lucha por la reincorporación del empleado. El otro empleado, de nombre Ángel, según la internauta “vive en la indigencia”, al punto que se preguntó por si “alguien entró en el tráiler”. Otros empleados “van de lunes a viernes medio día”. Otros internautas acompañaron “la indignación”, cuestionaron también a las autoridades municipales y ciertas fundaciones y se mofaron del panorama que describió el funcionario Diego Rebossio, el que distaría de ser la realidad cotidiana.