Más controles para los relojes de los taxis

La titular de la Asociación de Propietarios de Taxis y Afines y de la Federación de Taxistas de la Región Patagónica, Liliana Villegas, manifestó que el gobierno comunal tendría que haber conversado y consultado con representantes del rubro antes de haber lanzado esta iniciativa.

La dirigente indicó que la regulación de los relojes puede conllevar la necesidad de homologar los aparatos, lo que eventualmente podría plantear la necesidad de comprar otros nuevos para arrancar con las pautas que establecerán el Municipio y el INTI. Expresó que a ella le tocó adquirir un reloj hace un año y medio y entonces le costó 12.500 pesos.

A los taxistas no les gusta que los ninguneen en este tipo de decisiones y menos aún cuando el director de Fiscalización, Diego Rebossio, todavía no los atiende para aclarar las razones del cobro de 46 pesos extra por estacionar en las plataformas autorizadas. “Por este tema, todavía no nos fijan la fecha para una audiencia”, indicó Villegas.

En otro orden, Villegas convocó para el viernes, a las 20, a una reunión en la Cámara de Industria y Comercio local, en la que se evaluarán los créditos disponibles en el Banco Nación para la adquisición de autos que serán destinados a la renovación del parque automotor de los taxistas.

