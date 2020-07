Más charla y menos celular en la vuelta a los restaurantes

Los vecinos están respondiendo a la apertura parcial de los establecimientos, dispuesta hace un par de semanas por el Municipio. Al regreso de los clientes ha ayudado mucho, por supuesto, la creciente difusión vía internet y redes sociales.

"He observado que, en comparación con lo que ocurría antes de la pandemia, ahora los clientes hablan y conversan más y no están tan atentos al celular", expresó Macanek, quien también destacó el cumplimiento estricto del público a las pautas del distanciamiento social y al protocolo de salud. Lo mismo, por supuesto, que hace su local y su personal, que no se quita nunca el barbijo y trata de no acercarse a las meses salvo que sea imprescindible.

Barbijo, alfombra sanitizante para el calzado, alcohol en gel para las manos y ocupación de solamente un 30 por ciento de la capacidad de mesas del local son las condiciones imperantes. Por supuesto que para comer y dialogar los visitantes deben bajarse el barbijo, pero son las circunstancias básicas del rubro.

A raíz de que solamente se permite una ocupación parcial del establecimiento y así resulta imposible cubrir todos los gastos, en particular, el relativo al personal, en el restaurante de calle Fernández Oro solo están abriendo tres días a la semana y ahora incorporarán también los domingos, ya que el Municipio decidió habilitar la jornada dominical para actividades económicas, algo que venía siendo demandado desde el sector.

A la gente le gusta la charla de sobremesa y alargar su permanencia en los locales gastronómicos. Por eso, Macanek indicó que lo ideal sería que, al menos, se autorizara la apertura hasta las cero horas y no solamente hasta las 23, como hasta ahora. Mejor todavía sería hasta la 1 de la madrugada, pero con la medianoche bastaría en la actualidad.