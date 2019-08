A los 43 años el oriundo de Córdoba es actualmente ayudante campo del Gringo Heinze en Vélez y en la previa al partido del Fortín por la Superliga ante Lanús se refiere a su presente y en especial a su pasado en el Capataz en la charla con LM Neuquén.

“Trabajo en Vélez y tengo tres hijos. Lo que recuerdo de esa temporada en Cipo es que fue un año muy duro. Por malos resultados cambiamos de entrenador a mitad del torneo (se fue la dupla técnica Toti Iglesias-Hilario Bravi y asumió Darío Tempesta) y al final de la temporada pudimos encaminarnos y en la penúltima fecha creo que fue le ganamos a Olimpo en La Visera 2 a 1 y nos salvamos. Esos son los dos goles que más recuerdo por la importancia que tuvieron”, rememora el Pájaro, quien aclara de antemano que no acostumbra a hablar con la prensa pero accedió movilizado por el cariño que le quedó del Albinegro. Luego de ese memorable clásico, Cipo ya salvado goleó a Huracán de Corrientes y Mariano hizo triplete y fue otra vez el héroe.

En la Zona Interior aquel equipo realizó pobre papel, lo que lo condenó a jugar la zona permanencia, en la que se destapó el protagonista de esta nota. Un dato color es que en dicho elenco jugaba Gustavo Coronel, actual entrenador del Capataz.

Primera B Nacional 1997/1998: Cipolletti 2-1 Olimpo

Toedtli sigue atento a la distancia de lo que pasa con el Albinegro. “Hoy con las redes sociales tenés información constante del club y de los compañeros, Pero con el único que nunca perdí la relación es con Daniel Mozas. Yo era joven en aquel entonces y me ayudó muchísimo”, destacó al volante. Y para el final, una anécdota imperdible, la que viene acompañada de la inevitable risa. “Fue en la cancha de Chaco For Ever. En tiempo de descuento, empatabámos 1 a 1 y pedíamos la hora. Dani me la tira larga, al córner para que la aguante, la controlo hacia adentro y le pego tan bien como nunca en mi vida. La clavé en el ángulo pero... El árbitro cuando sale la pelota termina el partido y no lo cobra. Me quería morir. Igual ese gol lo puse en el video que mandaba a los clubes cuando buscaba equipo. Total nadie lo sabía, jaja”