"2018 fue un mal año pero en el fondo tal vez crecimos mucho más socialmente que en años anteriores, aceptamos realidades que no entendíamos: que no se puede vivir gratis, que no se puede vivir de créditos, el único lugar donde éxito va antes que trabajo es en el diccionario", dijo Macri.

"Con el aumento de la inflación, lo que habíamos conquistado como reducción de la pobreza volvimos para atrás", agregó y señaló que la "prioridad absoluta sigue siendo reducir la pobreza".

Después de todo lo vivido decidí no ponerme calificaciones sino trabajar todos los días

"Espero que este año Argentina vuelva a crecer, que lentamente baje la inflación, aumente el poder adquisitivo y que los que se tuvieron que ajustar se empiecen a ver un poco más aliviados, sin hacer pronóstico optimistas Argentina va a ir creciendo", añadió.

"Después de todo lo vivido decidí no ponerme calificaciones sino trabajar todos los días para que Argentina tenga más posibilidades de salir adelante. Poniendo la verdad sobre la mesa, la transparencia como algo fundamental", indicó.

Vaca Muerta

Consultado sobre la importancia de Vaca Muerta, Macri reiteró que una de las joyas del país y puede darle energía al país y al mundo. En ese sentido, el presidente dijo que la formación puede generar más 1000 puestos de trabajo pero requiere que avancemos en los planes de inversión.

"Necesitamos mayor capacidad de tratamiento de residuos cloacales, estamos haciendo la autopista Neuquén - Añelo, el primer metrobús patagónico, estamos haciendo muchas obras viales en la provincia, necesitamos que todo lo que genera vaca Muerta sea conducido a través del territorio", agregó.

A su vez, recordó que se reasfaltó la ruta 237 y sólo faltan 60 kilómetros, se va completar la autopista Plottier - Arroyito y se van a construir los rulos del tercer puente entre Neuquén y Cipolletti. Sin embargo, no hizo mención a la Ruta 22.

"Necesitamos que Vaca Muerta tenga el tren, porque los camiones destruyen los caminos", sostuvo el mandatario. Sin embargo, no hizo mención a la Ruta 22.

Cambios en el Gabinete

"La salida de (Javier) Iguacel no impacta porque venimos recorriendo la misma línea desde Aranguren, que continúa con Lopetegui, que es la revolución energética a través de Vaca Muerta", dijo Macri.

